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Новости

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​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как в 2024 году россияне лишились привычных сервисов и чего еще ожидать от Роскомнадзора

​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

В России продолжает расти число заблокированных онлайн-сервисов. В 2024 году доступ был закрыт более чем к десяти популярным платформам. Какие приложения и функции стали недоступны россиянам, почему это произошло и что может ждать нас в будущем – рассказываем в обзоре.

Что заблокировали?

Discord

В октябре 2024 года российские геймеры (и не только) остались без популярного мессенджера Discord, в котором можно было совершать аудио- и видеозвонки. Приложение было удобно в период COVID-19, когда школьники и студенты обучались дистанционно и созванивались с преподавателями через платформу.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», − назвали причину в Роскомнадзоре.

Ранее мы писали, что 8 октября Роскомнадзор заблокировал Discord за нарушение требований законодательства.

Instagram*

14 марта 2024 года на территории РФ ограничили доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

«Пресс-секретарь Meta (владелец Instagram, Facebook и WhatsApp) (прим. ред. − признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоун заявил, что компания не будет пресекать призывы к насилию против россиян, в том числе военнослужащих. Заявление Стоуна последовало после утечки внутренних документов головной компании Facebook и Instagram, предназначенных для службы модераторов. После этого Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram на территории России. В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также содействии терроризму», ‒ сообщило издание RG.RU.

Перед окончательной блокировкой приложения пользователи смогли перенести свои данные в другие социальные сети, доступные на территории России.

TikTok

В начале марта текущего года российским пользователям TikTok запретили публиковать новые видео, проводить онлайн-трансляции и смотреть видеоролики зарубежных блогеров. Причем смотреть старые ролики, снятые в России, и ставить на них лайки до сих пор можно.

Обращение о блокировке TikTok в России поступило в Роскомнадзор от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), пишут РИА Новости.

«АППСИМ обратилась в ведомство с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с деятельностью социальной сети TikTok на территории России и «рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране». Обращение имеется в распоряжении агентства», ‒ говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2021 года TikTok обошел «ВКонтакте» по времени, которое пользователи проводят в мобильном приложении.

Facebook*

4 марта 2024 года Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook из-за случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети, пишет издание «Газета.ru».

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», ‒ отметили в Роскомнадзоре.

Ведомство добавило, что это является нарушением федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Viber

Буквально за несколько недель до Нового года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber. Причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», ‒ написало ведомство в своих соцсетях.

По словам издания «Секрет фирмы», ранее Генпрокуратура выявила в мессенджере публикации, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. За это Viber оштрафовали на 800 тысяч рублей.

YouTube

Пожалуй, это единственная платформа из списка, которую официально не заблокировали, а только замедлили. Снижение скорости загрузки видео на YouTube анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает «Секрет фирмы».

Долгое время в России говорили о том, что долгая загрузка видео связана с техническими проблемами либо с провайдерами. На сегодняшний день проблемы в работе YouTube в России все еще сохраняются.

Ранее стало известно, что трафик YouTube снизился до 20%, что указывает на серьезную блокировку платформы.

Кроме того, YouTube ввел новые правила, направленные на борьбу с кликбейтами: теперь на платформе будут блокироваться видео, заголовки, описания и обложки, который вводят зрителей в заблуждение и не соответствуют содержанию.

Что еще могут заблокировать?

WhatsApp

Роскомнадзор 19 декабря внес мессенджер WhatsApp* в реестр организаторов распространения информации. Ранее приложение дважды штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщает РБК.

Через WhatsApp действуют экстремистские и террористические организации, рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев «Парламентской газете».

«У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь «мяч» на стороне WhatsApp», ‒ сказал он.

По словам зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, вероятность блокировки WhatsApp довольна высока, особенно в связи с последними событиями о блокировке Viber. Однако блокировки может не произойти, если компания начнет соблюдать российское законодательство.

Звонки в мессенджерах

В России также могут заблокировать звонки через мессенджеры: либо запретят полностью голосовые вызовы, либо только звонки из-за границы. Это могут сделать для защиты граждан от мошенников.

«В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей», ‒ написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

Однако, аудиозвонки в мессенджерах помогают многим россиянам сэкономить оплаченные по тарифу минуты, не говоря уже о том, что это единственный способ связаться со своими родственниками и коллегами, проживающими за рубежом.

* Запрещены в РФ. Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 96, комментариев: 0
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