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​Митрополит Павел продолжил традицию личного крещения детей из многодетных семей Югры

В Сургуте и Когалыме митрополит Павел крестил 13 детей из больших семей

​Митрополит Павел продолжил традицию личного крещения детей из многодетных семей Югры
Фото ugraeparhia.ru

В октябре митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил два общих крещения детей из многодетных семей. 16 октября в Троицком кафедральном соборе Сургута таинство приняли девять младенцев — пять девочек и четыре мальчика. Спустя два дня в храме мученицы Татианы в Когалыме крестили еще четверых детей: трех девочек и одного мальчика.

Инициативу лично крестить третьего и последующих детей в православных семьях Югры митрополит выдвинул в июне 2026 года. Это произошло на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской митрополией. Первое такое общее крещение состоялось 28 июля в Ханты-Мансийске, второе — 8 августа в Нижневартовске. Таким образом, сургутская церемония стала третьей, а когалымская — четвертой.

В Сургуте митрополиту сослужили благочинный городского благочиния протоиерей Антоний Исаков, секретарь Ханты-Мансийской епархии игумен Антоний (Кирпичев) и духовенство собора. После таинства владыка поздравил родителей и крестных, напомнив им, что крещение ребенка предполагает и дальнейшее участие взрослых в его духовном воспитании.

«Поздравляю вас с крещением! Это великое дело — стать чадом Божиим. Человек своим естеством физическим и душой принадлежит Богу. Сегодня мы крестили наших деток по формуле: «Крещается раб Божий во имя Отца, Аминь, и Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь». В честь святой Троицы, — сказал митрополит. — Я сердечно поздравляю вас. Та добрая традиция, по которой я совершаю уже третье крещение деток многодетных семей, надеюсь, что будет и дальше укрепляться. Мы подарим детские Евангелия на память об этом дне. Крестные должны помогать воспитывать в вере своих чад. В ближайшее время нужно прийти на Святое Причастие. Так получится полнота совершенного Крещения»

18 октября таинство продолжилось в Когалыме. В храме мученицы Татианы присутствовали глава города Тимур Агадуллин и депутат Думы Югры Яков Волков. Крещеные дети получили такие же подарки, а также свидетельства о крещении. Обращаясь к семьям, владыка подробнее остановился на обязанностях восприемников: по его словам, крестным важно помогать родителям, учить детей основам веры и не оставлять их без поддержки.

«Я взял на себя обязанность третьего и последующих крестить лично, чтобы утвердить многодетные семьи и показать другим: крепкая большая семья — это крепкое государство. Без нравственного воспитания человек не может жить полноценно», — подчеркнул митрополит Павел.

В тот же день в Когалыме он освятил школу № 4 имени Валерия Грайфера и передал учебному заведению икону Божией Матери «Семистрельная» и духовную литературу.

Начало новой традиции положили в Ханты-Мансийске в День Крещения Руси. Тогда, 28 июля, в Воскресенском кафедральном соборе митрополит впервые совершил общее крещение шести младенцев из многодетных семей — двух девочек и четырех мальчиков. Дату выбрали в день памяти князя Владимира, с которым связано принятие христианства на Руси. В богослужении участвовали представители епархии, на нем также присутствовали руководители окружных департаментов внутренней политики и социального развития. Детям вручили крестильные наборы и Евангелия.

После церемонии директор департамента социального развития Югры Антон Терехин поблагодарил митрополита за личное участие. В епархии рассчитывают продолжать общие крещения: за несколько месяцев они уже прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Когалыме.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 160, комментариев: 0
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