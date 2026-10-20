Сургутяне могут до 8 ноября пройти опрос для разработки дизайн-кода города

Жители Сургута могут предложить, что стоит сохранить или изменить в облике города, пройдя опрос до 8 ноября. Ответы учтут при работе над проектом «Идентичность и код города Сургут», сообщили в городской администрации.

Участникам предлагают рассказать, какие места, образы и символы ассоциируются у них с Сургутом, что делает его особенным, а также что нравится в городской среде и каких перемен не хватает. Это поможет специалистам понять, какие особенности города важны для жителей. Будущий документ определит единые подходы к оформлению зданий, вывесок, рекламных конструкций, общественных пространств и других элементов городской среды.

Пройти опрос можно по ссылке. Вопросы, предложения и заявки на участие в обсуждении принимают по электронной почте Surgut.code@yandex.ru.

Ранее siapress.ru сообщал, что дизайн-код Сургута планируют подготовить до конца 2026 года. К работе привлекли «Проектную группу 8», творческое сообщество и общественность. Документ должен установить требования к фасадам, рекламе, освещению и благоустройству, в том числе помочь сократить визуальный шум на улицах.