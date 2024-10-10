VK Видео стал альтернативой YouTube, теперь пользователи ждут замену для Discord

В последнее время внимание к видеосервисам в России заметно возросло, особенно на фоне замедления Роскомнадзором YouTube. В этом контексте все больше популярность набирают отечественные аналоги.

О том, как обстоят дела с российскими видеосервисами, насколько они способны составить конкуренцию YouTube и кто следующий на «прицеле» Роскомнадзора – читайте в нашем обзоре.

Кто заменит YouTube?

Любимым сервисом для просмотра видео у россиян все также остается YouTube, помимо него в тройку лидеров по отзывам вошли VK Видео и Дзен Видео – 54% и 51% респондентов довольны их использованием. За ними следуют Twitch (46%), Видео в Одноклассниках (40%) и Rutube (39%). Примечательно, что каждый пятый пользователь YouTube (21%) признался, что больше не использует эту платформу.

Российские видеосервисы постепенно сокращают разрыв с YouTube. Наиболее близко подошел VK Видео – 59% опрошенных пользуются им ежедневно, в то время как у YouTube этот показатель достигает 78%.

Подростки 14–17 лет, которые проводят больше всего времени в интернете и чаще смотрят видео, самым быстрым видеосервисом считают VK Видео – так ответили 30% опрошенных.

Следующий на «прицеле» Роскомнадзора – мессенджер Discord

Следующим под блокировку Роскомнадзора попал мессенджер Discord. 8 октября ведомство заблокировало платформу на территории России за нарушение требований законодательства, сообщает ТАСС.

Это событие вызвало волну обсуждений среди пользователей, так как Discord был популярен среди геймеров и тех, кто использовал платформу для общения с друзьями, родственниками и коллегами.

Касательно блокировки сервиса не остался в стороне и депутат Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что ни один из существующих отечественных продуктов – ни Яндекс.Телемост, ни VK Мессенджер – не может полноценно заменить функционал Discord, особенно для студентов, преподавателей и онлайн-школ.

«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон ещё перед продажей – как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN. Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение. С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов – а мы станем страной победившего VPN», – заявил депутат в своем телеграм-канале.

Примечательно, что в этот же день на ресурсы Роскомнадзора начали фиксирваться DDoS-атаки, что вызвало трудности с доступом к сайту самого регулятора.

В настоящий момент остается неясным, появится ли в России полноценный аналог этого мессенджера, который сможет удовлетворить потребности миллионов пользователей. Российские IT-компании могут создавать собственные мессенджеры, способные заменить Discord, но пока никаких конкретных решений или инициатив в этом направлении не озвучено.

Важно отметить, что сегодня, 10 октября, в СМИ начали распространять информацию о том, что мессенджер заработал и им снова можно пользоваться. Однако, Роскомнадзор пока что не дал официальный комментарий по этому поводу.