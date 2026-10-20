В России за два месяца открыто более 220 тысяч счетов цифрового рубля

Переводы, оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства стали самыми частыми операциями с цифровым рублем. Также транзакции замечены при оплате покупок в интернете.

Как сообщили в ВТБ, по данным октябрьского опроса 1500 жителей крупных российских городов, каждый пятый респондент рассказал, что получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета. Мотивацией к расчетам в цифровыми рублями 54% участников исследования считают кешбэк или скидки, а 38% — возможность пользоваться им без интернета.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал широко доступен, и за первый месяц на платформе ЦБ было открыто более 220 тыс. счетов, проведено более 150 тыс. операций. Ранее аналитики ВТБ составили портрет среднестатистического пользователя цифрового рубля — это мужчина — инвестор в возрасте от 36 до 45 лет. В топ по активности вошли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Уральского федерального округа.