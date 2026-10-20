Школу в ЖК «Георгиевский» в Сургуте планируют выкупить до конца года

Жители Сургута продолжают жаловаться губернатору Югры на отсутствие школы и детсада в ЖК «Георгиевский». «А школу в ЖК «Георгиевский» откроют?» − спросила сургутянка Оксана Т. под постом Руслана Кухарука.

В Депимущества Югры сообщили, что окружным бюджетом уже предусмотрены средства на приобретение объекта для размещения школы. Закупочные процедуры должны пройти в четвертом квартале 2026 года. «Учитывая высокую социальную значимость вопроса обеспечения доступного образования для жителей Сургута, Законом о бюджете автономного округа от 8 октября 2026 года № 63-оз предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение объекта для размещения средней общеобразовательной организации», − говорится в ответе ведомства.

При этом с детским садом ситуация пока остается неопределенной. В Депимущества пояснили, что из-за дефицита бюджета вопрос о финансировании его приобретения могут рассмотреть при формировании бюджета Югры на следующий год и плановый период.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что власти Сургута прорабатывают новый механизм передачи социальных объектов в муниципальную собственность − аренду с последующим выкупом. Такой вариант рассматривают как альтернативу единовременному выкупу дорогостоящих школ и детских садов. Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич отмечал, что сразу выкупать такие объекты сложно из-за высокой нагрузки на городской и окружной бюджеты.

Одними из первых объектов, для которых может быть использована новая схема, называли две школы на 900 мест и два детских сада в микрорайонах Марьина Гора и ЖК «Георгиевский», которые ввели в эксплуатацию в конце 2025 года.