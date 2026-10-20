ГК «Сибпромстрой» сокращает планы по вводу жилья на фоне падения спроса

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«У многих продажи по нулям», ‒ так охарактеризовал положение на строительном рынке соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Причем ситуация остается сложной не только в Сургуте и Югре, но и в других регионах страны. Застройщики вынуждены отказываться от проектов, сокращать объемы строительства и численность сотрудников.

В самом «Сибпромстрое» впервые за много лет пришлось взять кредит, чтобы поддержать деятельность компании. Ситуацию осложняют высокие процентные ставки и изменение условий семейной ипотеки, из-за которых покупательская способность населения снизилась еще сильнее. В результате продажи квартир практически остановились.

«Сегодня мы, если честно, пока пребываем в прострации. Потому что видим очень низкую активность среди покупателей. Даже те, кто обращается в отдел продаж, они еще пойдут в банк за ипотечным кредитом, но еще не в факт, что они его получат», ‒ рассказал Николай Сторожук в интервью «СургутИнформ-ТВ».

Ранее большинство покупателей квартир у «Сибпромстроя» и других застройщиков использовали семейную ипотеку. Однако с октября условия программы существенно изменились: процентная ставка стала зависеть от количества детей в семье. В результате для значительной части покупателей ипотечные кредиты подорожали.

«У многих мы видим вообще по нулям продажи. И другого выхода им не остается, как сворачивать производство. В принципе и нам ничего не остается, как сворачивать производство. Потому что, если, скажем, по объемам ввода мы планировали на этот год 184 тысячи квадратных метров, мы введем в лучшем случае 113 тысяч квадратных метров. На следующий год мы взяли план ввода всего лишь 30 тысяч квадратных метров», ‒ сообщил соучредитель компании.

По словам Николая Сторожука, избежать сокращения сотрудников не удастся. Чтобы уменьшить их число и сохранить работу завода железобетонных изделий, «Сибпромстрой» берется за достройку домов компании ДСК-1, которая ушла с рынка. При этом у самого застройщика остаются около пяти тысяч готовых квартир.

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