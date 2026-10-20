Диспансеризация выявила 6,7 тысячи случаев онкологии в Тюменской области

Около 6,7 тысячи случаев злокачественных новообразований выявили у жителей Тюменской области во время диспансеризации и профилактических осмотров. Большинство заболеваний врачи обнаружили на ранних стадиях, сообщает издание «Тюменская область сегодня». За девять месяцев 2026 года обследования прошли более 565 тысяч жителей региона. В общей сложности медики выявили свыше 47 тысяч заболеваний.

«Регулярное прохождение диспансеризации – это верный способ поддерживать здоровье в норме. Своевременная диагностика позволяет предупреждать развитие более тяжелых форм заболеваний», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 2025 года диспансеризацию проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что за первое полугодие 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 405 тысяч жителей Тюменской области. Тогда медики выявили более 33 тысяч заболеваний, включая около тысячи злокачественных новообразований. Большинство случаев онкологии также обнаружили на ранних стадиях.