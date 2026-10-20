Аэропорт Сургута получил новый самоходный пассажирский трап TLD ABS 580

Аэропорт Сургута пополнил парк спецтехники новым самоходным трапом TLD ABS 580. Как сообщили в воздушной гавани, он предназначен для обслуживания узкофюзеляжных, среднефюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов.

Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту трапа для доступа к дверям воздушных судов, расположенным на высоте от 2,2 до 5,8 метра. Ступени имеют противоскользящее покрытие, также предусмотрены поручни и освещение.

Ранее аэропорт Сургута получил два перронных автобуса Cobus 3000. Их предназначили для перевозки пассажиров между терминалом и самолетами, начало работы запланировали на 9 октября.