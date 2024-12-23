Мессенджер WhatsApp обязали хранить данные пользователей

Роскомнадзор добавил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и сервис Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Как свидетельствуют данные, оба сервиса были включены в список 19 декабря, передают в РБК.

Компании, попавшие в реестр ОРИ, обязаны предоставлять данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки, ФСБ и другим уполномоченным органам. Кроме того, в соответствии с «законом Яровой», такие компании должны хранить информацию о звонках и сообщениях пользователей в течение шести месяцев.

Реестр ОРИ был создан в 2014 году. Ранее в него уже вошли мессенджер Telegram, соцсеть «ВКонтакте», сервисы «Яндекс» и другие платформы.

Отметим, что WhatsApp остается единственным сервисом Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России), который продолжает работать на территории страны.

Мессенджер неоднократно штрафовали за несоблюдение требований российского законодательства. В частности, в 2021 и 2022 годах WhatsApp пришлось заплатить за отказ локализовать данные российских пользователей. Размер штрафов составил 4 млн и 18 млн рублей.