В Сургуте 22 октября «Читающий автобус» выйдет на маршрут №26

В Сургуте 22 октября пройдет заключительная поездка «Читающего автобуса», посвященная Илье Ильфу и Евгению Петрову. Как сообщили в администрации города, один из автобусов маршрута №26 отправится от остановки «Ивана Захарова» в 11:30. Акция продлится до 13:34.

Пассажирам расскажут о жизни и творчестве писателей-сатириков и предложат шуточную викторину по романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Также участники услышат фрагменты рассказа «Разговоры за чайным столом» и смогут прочитать по ролям произведение «Счастливый отец».

Самые активные получат книги и призы пятого выпуска проекта «Народное чтение». Узнать «читающий» автобус среди другого транспорта можно будет по ярким стикерам.

Акция проходит в рамках проекта «Народное чтение» и знакомит горожан с русской классической литературой.

Ранее siapress.ru сообщал, что проект «Народное чтение» Централизованная библиотечная система Сургута реализует уже пять лет.