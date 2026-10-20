Сургутский городской суд приостановил уголовное дело Андрея Филатова

Сургутский городской суд 20 октября приостановил производство по уголовному делу бывшего главы города Андрея Филатова. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. Постановление вынесено на основании пункта 5 части 1 статьи 238 Уголовно-процессуального кодекса РФ. «Решение о возобновлении производства по уголовному делу будет принято позже, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

О дальнейших процессуальных решениях суд сообщит дополнительно. В официальном сообщении речь идет именно о приостановлении производства, а не о прекращении дела.

Ранее siapress.ru сообщал решении Андрея Филатова заключить контракт с Минобороны. Бывшего главу Сургута задержали в ноябре 2024 года, позднее ему предъявили обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. По версии следствия, он получал деньги от подрядчиков управляющих компаний «Диалог» и «Доверие» за заключение договоров, согласование документов и приемку работ.