Рассказываем, как югорчанам запомнился директор депздрава Югры Алексей Добровольский

Недавно директор депздрава Югры Алексей Добровольский покинул свой пост. Он руководил ведомством с апреля 2016 года. Об его уходе инсайдеры начали говорить еще в начале сентября, а после избрания нового губернатора слухи множились в геометрической прогрессии. О том, что оставил после себя Добровольский, и как он запомнился землякам – читайте в нашем обзоре.

Кандидат наук, практикующий хирург, блогер

Алексей Добровольский является кандидатом медицинских наук и опубликовал более 40 научных работ. Также он оперирующий хирург, владеющий более чем 70 видами операционного вмешательства. До получения должности главы Депздрава в 2016 году он работал главврачом Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Под его курирование попали 90 медицинских организаций со штабом в более чем 50 тысяч работников.

От других чиновников подобного ранга он отличался медийностью – Добровольский завел Telegram-канал «Доктор DAA», где размещал как личные, так и профессиональные посты в простом и понятном стиле, чем заслужил некоторое признание аудитории. На данный момент у него более 2,6 тысячи подписчиков. В итоге в 2023 году он стал победителем в федеральном конкурсе блогеров «ТопБлог».

У медийности была и обратная сторона. В 2021 году, в критические месяцы пандемии COVID-19, Алексей Добровольский в своих соцсетях обвинил жителей округа в безответном отношении к вакцинации, которая как раз и привела к перегруженности системы здравоохранения, напоминает Муксун.fm.

«Югорчане молчать не стали и обвинили департамент в доведении медицины округа до «краха». Они завили, что власти сделали крайними пациентов, хотя и до коронавируса невозможно было получить талоны к терапевтам и записаться к узким специалистам. На протяжении трех лет ситуация не сильно изменилась», – писали тогда журналисты.

Только в 2023 году было зафиксировано около 34 000 жалоб от местных жителей по поводу записи к врачам через Госуслуги.

Конфликты и увольнения

В городах ХМАО стали наблюдаться массовые увольнения из больниц. Чаще всего причиной этому становились конфликты с главврачами. Один такой инцидент произошел в Когалымской больнице. Сотрудница медучреждения рассказала, что врачи уходят в отпуск или увольняются из-за разногласий с главврачом Ильмиром Замановым, сообщает faktologia.com.

Тогда бывший губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в прямом эфире с пояснениями к Алексею Добровольскому. Он отметил, что претензий к главврачу больницы у ведомства нет, а увольнения связал с напряженными условиями работы врачей из-за COVID-19.

Другой ужасный инцидент произошел в Сургуте в 2021 году: сразу две медсестры городской трамвбольницы покончили жизнь самоубийством. После этого сотрудники медучреждений стали открыто говорить о прессинге. К слову, что в феврале 2024 года суд отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре травмцентра по делу о доведении своей подчиненной до самоубийства.

Также в феврале 2022 года 27-летний медбрат Сургутского противотуберкулезного диспансера Фанис Сагадеев заявил о прессинге со стороны руководства, сообщает издание 86.ру.

«В 2017 году после окончания образования Фанис начал работать медбратом в туберкулезном диспансере. Однажды он рассказал матери, что в их закрытое отделение «умудряются проносить наркотики». Фанис сообщил об этом коллеге, отметив, что наркотические вещества появляются в ее смену. После этого у медбрата начались проблемы. Со слов Фаниса, в 2018 году старшая медсестра оскорбляла его в присутствии пациентов, из-за чего у молодого человека случился сильный стресс и ему пришлось уйти на больничный. В конце 2019 года его обвинили в избиении пациента и употреблении метадона. За декабрь он получил 3 дисциплинарных взыскания. Фаниса отстранили от работы и отправили в наркодиспансер сдавать анализы», – указали в сообщении.

У молодого человека случился инсульт, после чего он находился на длительном больничном. Кроме того, Фанис два года пытался отстоять свои права в суде, а по словам его матери Ирины Зариповой, он решил уволиться после очередного судебного заседания 21 апреля. К сожалению, после Фаниса не стало – он погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Еще один публичный конфликт с руководством произошел в больнице Нягани. По словам заместителя главного врача по хозяйственной части Виталия Пономарева, его на протяжении двух лет пытались уволить «ни за что», рассказывает Муксун.fm.

История началась в марте 2021 года, когда назначенная врио главврача Няганской городской поликлиники Татьяна Колосова вызвала Пономарева и сообщила, что они не сработаются, поэтому ему нужно написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Спустя какое-то время начались выговоры, необоснованные служебные записки, на которые пришлось писать объяснительные. Однако уволить меня было не за что. Тогда решили сократить мою ставку, хотя у заместителя главного врача по хозяйственным вопросам в нашем медицинском учреждении – очень большая зона ответственности», – утверждал тогда Виталий Пономарев.

После отказа писать заявление по собственному желанию Виталию поступили угрозы, что на него заведут уголовные дела – так и случилось. Его обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве. В депздраве ХМАО сообщили, что работнику самому придется отстаивать свои права через суд.

К ведомству Алексея Добровольского косвенно предъявляли претензии за случаи неуважительного обращения медицинских работников с пациентами. Например, летом 2022 года несколько местных жителей с диабетом пожаловались, что их лишают права на получение бесплатных тест-полосок и инсулиновых помп, а вместо оригинального лекарства по рецепту в аптеке пытаются продать аналог.

На обращения этой категории населения сотрудник депздрава Юрий Дударев ответил возмущением: «Во-первых, я не защищаю местный Депздрав! Во-вторых, Вы много кушать, в смысле зажрались! Поезжайте в Курган, Тулу, Тамбов, Томск, Екатеринбург, Смоленск и так далее, и Вы поймете, что Вы СЧАСТЛИВЫЙ человек! Всегда говорят, или «есть с чем сравнивать» или «было бы с чем сравнивать».

В пресс-службе депздрава ХМАО заявили, что Дударев не является сотрудником пресс-службы, и госслужащим тоже никогда не был. Однако, его контактные данные значились на сайте ведомства.

Также можно вспомнить недавний случай в городской больнице Лангепаса, которая попала под суд за нарушение протокола работы с пациентами – сотрудники вовремя не сообщали об инфекционных заболеваниях.

Кто заменит Добровольского?

Некоторые СМИ сообщают, что кресло главы депздрава Югры займет заместитель главного врача по экстренной медицинской помощи Областной клинической больницы №2 города Тюмени Антон Терехин.

В настоящее время временный глава депздрава ХМАО – Максим Малхасьян. Информацию об этом он сам подтвердил «Вестнику Сургутского района». «Да, я подтверждаю, что временно исполняю обязанности директора департамента здравоохранения ХМАО», – сказал Малхасьян. До этого Максим Малхасьян проработал в должности заместителя директора департамента здравоохранения Югры.

Что говорят про Добровольского?

В этом году на заседании окружной думы во время избрания губернатора один из кандидатов высказал свое недовольство работой Алексея Добровольского. Могло ли это повлиять на его уход? На этот вопрос ответил президент Фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук Павел Манченко в разговоре с изданием «ФедералПресс».

«Алексей Добровольский – один из самых эффективных директоров депздрава Югры. На этом посту он находился без малого восемь лет, это почти рекорд. Он пользовался огромным уважением у коллег в сфере здравоохранения, прежде всего потому что сам был врачом. Он прошел путь от простого медика до главврача Окружной клинической больницы. Помимо профессиональных качеств он обладал необходимым набором компетенций в сфере управления, – говорит эксперт. – Именно при нем в системе здравоохранения выработали инновационные решения в электронной системе документооборота. При нем прошло серьезное техническое переоснащение. Необходимо отметить его компетенции в сложный период ковида. Регион в то время показал высокий уровень работы. Я думаю, что депутаты окружной думы не пропускают ни одного заседания, чтобы не покритиковать то или иное направление. Но никогда эта критика не была руководящим началом в принятии тех или иных кадровых решений исполнительной властью региона».

Между тем, Уральский политолог Сергей Ширяев считает, что Алексей Добровольский довольно долго находился на месте директора депздрава Югры и накопление претензий к нему было неизбежно. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Муксун.fm. «Здравоохранение – это одна из важных социальных точек, которая, так же, как и ЖКХ, вызывает частое недовольство у населения. В Югре есть всем известная проблема дефицита кадров, которая только усиливается. Профессиональные специалисты уезжают на более лучшие условия. Также не стоит забывать, что Добровольский – представитель команды бывшего губернатора Югры Натальи Комаровой. Плюс цикл, скажем так, не то, чтобы скандалов, а определенных недоработок Добровольского по тем или иным направлениям, в том числе в ковидные годы, тоже сказывается», – считает Ширяев.

О хороших моментах

Помимо вышеперечисленного стоит добавить, что в период работы Алексея Добровольского в Югре появилось довольно большое количество объектов здравоохранения. Например, в начале 2024 года в селе Цингалы Ханты-Мансийского района ввели в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт. В нем получают медпомощь 427 человек, включая 84 несовершеннолетних жителей села.

В 2023 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» ввели в эксплуатацию 11 учреждений здравоохранения. Отремонтировали более 59 410 квадратных метров. На эти нужды затратили свыше 641,6 миллиона рублей, включая 247,1 миллионов рублей из федерального бюджета.

Кроме того, несколько медицинских учреждений пополнились новыми аппаратами для лечения пациентов. В декабре 2023 года в ОКБ Ханты-Мансийска приехал долгожданный позитронно-эмиссионный томограф. Он гораздо мощнее и производительнее прежнего, а также может использоваться для проведения разметки при лучевой терапии.

Также, в декабре прошлого года в отделении медицинской реабилитации Нижневартовской окружной клинической больницы по программе «Современное здравоохранение» появился роботизированный комплекс Walkbot.

«Предназначен комплекс для восстановления функции ходьбы у пациентов после инсультов, черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, с нервно-мышечными заболеваниями, патологиями суставов, мышечной атрофией, для восстановления после эндопротезирования суставов», ‒ написал Алексей Добровольский в своих соцсетях.

Такие же комплексы в последствии установили в ОКБ и окружном клиническом реабилитационном центре Ханты-Мансийска, Урайской окружной больнице медицинской реабилитации.