Глава депздрава ХМАО покидает свой пост

Директор депздрава Югры Алексей Добровольский покидает пост. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я принял решение сменить работу и сегодня последний из 3 098 моих дней работы директором депздрава Югры. Достаточно, чтобы подвести итоги», ‒ написал он.

В 2001 году Добровольский приехал в Югру в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска в качестве хирурга. После этого он семь лет находился в должности заместителя главного врача по хирургии. В 2012-2016 годах руководил больницей, а с 2016 года ‒ возглавил окружной департамент здравоохранения.

«Уверен, в департаменте работает слаженная команда высококлассных специалистов, которая вместе с руководителями 91 медицинской организации округа обеспечивает доступность и качество помощи югорчанам! С этой командой мы выстояли в ковид, обеспечили первые шаги трансплантологии в округе, запустили в работу новый центр охраны материнства и детства в Сургуте и 1 100-коечную больницу в Нижневартовске, через цифровую трансформацию и организационные решения ускорили доставку в окружные центры высоких технологий пациентов, экстренно в этом нуждающихся. За эти 3 098 дней наши больницы и поликлиники стали сильнее: только врачей в округе теперь трудится на 527 больше, чем в начале 2016 года», ‒ добавил Добровольский.

По его словам, Ханты-Мансийский ‒ это лучший город России для жизни с детьми, а Югра ‒ «уникальное место в мире».