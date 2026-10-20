Сварщик из Сургута победил на международном чемпионате Arc Cup в Китае

Сварщик управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Сургут» Валентин Ольховский занял первое место в номинации «Ручная дуговая сварка» на международном чемпионате Arc Cup International Welding Competition — «Кубок дуги — 2026». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Олег Ваховский.

Соревнования проходили 15-20 октября в китайском городе Наньтун провинции Цзянсу. Ольховский выступал в составе сборной России.

Путевку на международный чемпионат сургутянин получил после победы на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» 2026 года. До этого он стал победителем окружного конкурса «Лучший сварщик Югры».

«От всей души поздравляю Валентина с заслуженной победой! Гордимся!» — написал Ваховский.

Ранее siapress.ru сообщал, что за победу в номинации «Сварщик» на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» Ольховский получил миллион рублей. Также он побеждал на конкурсе сварщиков в рамках Международной строительной недели в Екатеринбурге.