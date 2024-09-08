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​Новые правила ввоза животных из России и Беларуси в ЕС // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Ветврач Югры рассказал, что нужно знать о новых правилах ввоза животных в ЕС

​Новые правила ввоза животных из России и Беларуси в ЕС // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

С 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек и хорьков из России и Беларуси в Евросоюз будут действовать новые правила. Теперь владельцам питомцев нужно будет предоставлять результаты теста на антитела к бешенству. О том, какие еще потребуются документы, и что нужно знать при поездке с питомцем в ЕС – корреспонденту siapress.ru рассказала ветврач Югры Альфия Рауфовна.

О нововведениях

«В соответствии с Регламентом ЕС с 16.09.2024 ввоз собак, кошек и хорьков в страны Европейского союза из Российской Федерации будет возможен только при условии проведения лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства. При отсутствии такого анализа с 16.09.2024 года ввоз животных на территорию стран ЕС будет запрещен. В соответствии с правилами ввоза животного в ту или иную страну, необходим определенный комплект документов, сопровождающих животное. Подробную информацию по правилам ввоза животного можно узнать у ветеринарного атташе в посольстве принимающей страны», – указала она.

Подробную информацию по правилам ввоза животного можно узнать у ветеринарного атташе в посольстве принимающей страны.

Самый важный документ

Одним из важнейших документов является международный сертификат на определение антител к вирусу бешенства для вывоза животного за границу.

«Этот документ подтверждает, что животное было вакцинировано против бешенства, и что титр антител (напряженность иммунитета) к данному заболеванию соответствует международным нормам», – сообщил ветврач.

Что еще нужно знать

Для каждой страны, которая принимает животное, есть свои требования. Если вы планируете путешествие с питомцем, важно заранее уточнить требования страны, в которую хотите отправиться.

«Расскажу про особенности для проведения анализа на определение титра антител к вирусу бешенства. Животное должно быть в возрасте не младше четырех месяцев. Анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и за два месяца до окончания срока действия вакцины. Животное обязательно должно быть чипировано! Обязательно наличие ветеринарного паспорта животного (ФИО владельца и кличка животного заполнены на английском языке)», – отметила Альфия Рауфовна.

Специалист добавила, что на исследование берется сыворотка крови. В том случае, если сыворотка направляется на исследование из другого города, то необходимо взять ее в ветклинике по месту жительства. Важно позаботиться об этом заранее, так как как аттестованные лаборатории находятся в Москве и во Владимире.


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08 сентября в 17:04, просмотров: 741, комментариев: 0
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