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Что делать, если задерживают заработную плату? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рассказываем, куда обращаться, если работодатель задерживает зарплату

Что делать, если задерживают заработную плату? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Работодатель может задерживать зарплату по разным причинам, но что делать в этом случае сотруднику? Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Сроки выплаты заработной платы

Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность для работодателя выплачивать заработную плату работникам каждые полмесяца (или 2 раза в месяц). Конкретные дни выплаты заработной платы работодатель должен установить в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом или коллективном договоре. Далее - заработная плата должна выплачиваться строго в установленные дни (или накануне, если день выплаты заработной платы выпадает на нерабочий день). Невыплата заработной платы в указанный день уже будет являться нарушением законодательства.

На сколько допустима задержка заработной платы?

Закон не предусматривает возможности для работодателя задержать выплату заработной платы в принципе. Поэтому задержка заработной платы недопустима вообще.

Должны ли быть какие-то дополнительные начисления по числу дней задержки?

Если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы (задерживает выплату зарплаты) он должен выплатить работнику дополнительную компенсацию за каждый день задержки (до выплаты заработной платы в полном объеме).

Размер компенсации - не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Что делать при задержке зарплаты работодателем? Куда обращаться?

В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы у работника есть несколько вариантов действий:

1) Обращение с жалобой на действия работодателя в государственную инспекцию труда (ГИТ).

По факту обращения ГИТ может проверить факты, изложенные в жалобе, обязать работодателя устранить нарушение и/или привлечь работодателя к административной ответственности;

2) Обратиться с исковым заявлением в суд.

Если задержка заработной платы продолжается долгое время работнику целесообразно обратиться с исковым заявлением в суд, о взыскании неполученной заработной платы.

3) Если задержка заработной платы составляет более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, а также за это время за ним будет сохраняться средний заработок.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 107, комментариев: 0
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