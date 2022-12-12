Какие главные опасности при оформлении микрозаймов и чем отличаются от кредита

На первый взгляд, микрозаймы могут показаться палочкой-выручалочкой для тех, кому не хватает денег до зарплаты и у кого нет личных сбережений. Однако если увлечься, то это может превратиться в долговую яму. Что на самом деле значат микрозаймы, в чем разница с кредитом и в чем опасность займов – рассказали эксперты Роскачества.

Что такое микрозаем?

Микрозаем – это небольшой краткосрочный кредит, который выдают микрофинансовые организации (МФО). В зависимости от максимального размера выдаваемых займов МФО делятся на две категории: микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании. Первые выдают суммы до 500 тыс. рублей, вторые – до 1 млн рублей. Максимальная процентная ставка в таких организациях составляет 1% в день, или 365% годовых.

Микрофинансовые организации, которые работают легально, занесены в специальный реестр Банка России.

Виды микрозаймов

В зависимости от параметра микрозаймы делятся на различные виды:

По сроку: длительные или до зарплаты (на короткий срок).

длительные или до зарплаты (на короткий срок). По сумме: на большие и маленькие суммы.

на большие и маленькие суммы. По обеспечению: без залога и под залог (например, авто).

без залога и под залог (например, авто). По способу выдачи: наличными, на карту или электронный кошелек.

наличными, на карту или электронный кошелек. По статусу заемщика : физическим лицам или предпринимателям.

: физическим лицам или предпринимателям. По месту выдачи: в офисе или онлайн.

Разница между кредитом и микрозаймом

Как и микрозаем, потребительский кредит выдается заемщику под оговоренный в договоре процент для личных, бытовых нужд. Но есть и отличия.

Место выдачи: кредит выдают банки, а микрозаем – МФО.

кредит выдают банки, а микрозаем – МФО. Сумма кредита: физические лица могут получить в МФО до 1 млн рублей, в банках в среднем – до 7 млн (максимальная сумма зависит от множества параметров).

физические лица могут получить в МФО до 1 млн рублей, в банках в среднем – до 7 млн (максимальная сумма зависит от множества параметров). Обеспечение: при оформлении кредита часто требуется официальное подтверждение дохода и занятости, при микрозайме – гораздо реже.

Стоит ли брать микрозаем?

В России в октябре доля займов с просрочкой более 90 дней составила 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО), по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель держится выше 40% второй месяц подряд, это максимальный уровень «проблемных» долгов с кризиса, вызванного пандемией ковида. Это означает, что россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов.

В чем заключаются основные опасности микрозаймов?

Высокая процентная ставка. Банки устанавливают годовую процентную ставку за кредит, а микрофинансовые организации берут проценты ежедневно. Максимальная ставка – 1% в день – может показаться очень маленькой, особенно в сравнении с банковскими 23% годовых, но не стоит забывать, что у МФО это ставка на день. Годовая ставка может составить 365%, то есть почти в 18 раз больше банковской.

Штрафы за просроченный платеж. Если заем не был вовремя закрыт, это моментально приводит к просрочке, которая ведет к штрафам. Сумма долга в этом случае будет прогрессировать так быстро, что заемщик оказывается почти сразу в долговой яме.

Теневые МФО. Как поясняет пресс-секретарь Ассоциации развития финансовой грамотности Юлия Зиберт, микрозаймы не опасны, если человек обращается в легальную компанию, которая работает по установленным регулятором правилам, а не к черным кредиторам, которым закон не писан.

Нелегальные кредиторы не имеют права называться МФО, поэтому само выражение «нелегальная МФО» – неправильное. Либо МФО, либо черный кредитор.

Другое дело, что довольно много контор, которые выдают себя за микрофинансовые организации. Они могут выдавать займы под завышенные проценты или начисляют гигантские штрафы, занимаются взысканием долгов с использованием запрещенных полукриминальных (а то и криминальных) методов.

Что нужно знать о микрозаймах?

Проценты и неустойка

Сейчас общая сумма всех платежей по микрозайму с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.

Например, если вы взяли 20 тыс. рублей, то отдадите обратно не больше 30 тыс. А если вы берете менее 10 тыс. рублей на 15 дней, общая сумма процентов и комиссий будет максимум 3 тыс. рублей (30% от займа). Плюс за каждый день просрочки – 0,1% неустойки. Это спецзаем, и на него распространяются особые правила.

Неустойку и штрафы могут начислять только на непогашенную часть суммы основного долга, но не на проценты.

Сроки

Микрозаем может быть не опасен и выгоден, только если вы взяли его на небольшой срок. Если это день или два, то финансовые потери будут минимальными. Чтобы завлечь новых клиентов, МФО вообще могут давать займы под ноль процентов на короткий срок.

Советы Роскачества