На что обратить внимание при выборе посредников в сделках с недвижимостью

Покупка или продажа квартиры, как любая сделка, сопряжены с определенными рисками. Так как речь всегда идет о крупных суммах денег, особенно важно подстраховаться и не оказаться жертвой мошенников. Для исключения неприятных ситуаций существуют услуги по сопровождению сделок с недвижимостью. Что такое сопровождение сделок с недвижимостью и в чем его особенности – рассказали эксперты Роскачества.

Риелторское сопровождение сделок с недвижимостью

Риелтор или агент по недвижимости – человек, который оказывает посреднические услуги при подборе квартиры или поиске покупателей. Он не только подбирает самые выгодные варианты, но и может проконсультировать относительно преимуществ и недостатков дома, района. Многие риелторы работают с проверенными базами и хорошо разбираются в том типе недвижимости, с которым имеют дело. Но следует быть осторожным, среди них попадаются и мошенники.

Общие советы в сделках с риелторами:

Если вы решили обратиться к услугам риелторов, постарайтесь найти проверенного человека, который будет искренне заинтересован в удачной сделке, от которой выиграют все. К уловкам специалистов при продаже или покупки квартиры – меры, к которым прибегают только недобросовестные работники.

Не подписывайте типовые договоры, особенно не прочитав их. Обращайте внимание на мелкий шрифт, сноски, приложения и так далее. Если не уверены в своей правовой грамотности, пригласите юриста, который поможет соблюсти ваши интересы.

Не пускайте ситуацию на самотек. Могут ли риелторы обмануть? Не обязательно, на этом рынке много профессионалов, которые дорожат своей репутацией и никогда не будут лукавить, но люди встречаются разные. Принимайте активное участие, общайтесь сами с людьми, не стесняйтесь брать их контакты и задавать вопросы. Так вы обезопасите себя от невидного с первого взгляда, но неприятного лукавства и сохраните свои нервы, время и деньги.

Нотариальное сопровождение сделок с недвижимостью

Участие нотариуса как третьей стороны, не ангажированной ни покупателем, ни продавцом – гарантия для всех участников сделки. Нотариальное сопровождение включает в себя как проверку чистоты сделки, так и консультационные услуги, а также посредничество при собственно передаче денег.

Например, при покупке квартиры на вторичном рынке очень важно проверить ее юридическую чистоту, а при продаже – финансовую состоятельность потенциального приобретателя.

Нотариус может:

Запросить все документы, которые нужны для проверки покупателя и продавца (например, в госреестре недвижимости). Это особенно важно для покупателя – ведь так он может быть уверен, что нет дополнительных обременений, например, невыплаченной ипотеки или долгов за ЖКХ.

Проверить и дополнить (а при необходимости – подготовить) договор купли-продажи. Напомним, что скачивать из интернета типовые договоры – не оптимальное решение, особенно в том случае, если речь идет о крупной сделке. Договор должен быть составлен под конкретную ситуацию, с учетом всех нюансов.

Проконсультировать при личной встрече продавца и покупателя. Если остаются какие-либо вопросы юридического характера, нотариус разъяснит все нюансы. Так как он не находится ни на чьей стороне, то сможет дать самую корректную и объективную консультацию.

Удостоверить некоторые сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению (например, сделки по отчуждению квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину; сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на квартиру). Регистрация сделок с недвижимостью не менее важна.

Стоимость услуг нотариуса складывается из двух частей: нотариального тарифа и оплаты услуг правового и технического характера. Тарифы имеют фиксированную стоимость, они устанавливаются законом – а именно указываются в Налоговом кодексе РФ, в ст. 333.24. Например, госпошлина за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квартиры, — 200 рублей. Оплата услуг правового и технического характера – это оплата дополнительных услуг, которую может взимать нотариус. В перечень таких услуг может входить правовой анализ представленных документов, проектов документов, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества и тому подобное. Перечень таких услуг и предельный размер платы за них ежегодно утверждается нотариальной палатой. Изменять установленный нотариальной палатой размер платы в сторону уменьшения либо увеличения запрещено. Взимание платы за оказание услуг правового и технического характера вне этого списка услуг не допускается.

Как проверить нотариуса

В этой ситуации самое главное в юридическом сопровождении сделок с недвижимостью – не нарваться на мошенника, который выдает себя за нотариуса. Чтобы не стать жертвой, пользуйтесь простыми правилами: