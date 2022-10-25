Как отличить мошенника от коммунальщика и не потерять свои сбережения

«Как различить сотрудник коммунальных служб от мошенника?», – спрашивает сургутянин Александр Куликов.

Отвечают эксперты Роскачества:

Лжекоммунальщики часто работают группами, их все сложнее отличить от настоящих, а их жертвами становятся в основном пенсионеры. Таких мошенников появляется все больше, и полиция по всей стране часто получает заявления от пострадавших. Например, летом этого года в Екатеринбурге разыскивали организованную группу мошенников, которые представлялись сотрудниками муниципального Водоканала.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ МОШЕННИКИ?

Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести:

Поверку и замену счетчиков учета воды.

Осмотр газовых плит.

Осмотр вентиляционных отверстий.

Установку газоанализаторов.

Установку водоочистительных фильтров.

Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лжекоммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛЬНЫХ КОММУНАЛЬЩИКОВ?

За исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцы уведомляются заранее.

Информация о проверках вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

Большинство проверок (например, связанных с поверкой счетчиков) проводится только по заявкам жильцов.

Иными словами, со спонтанной проверкой домового оборудования могут приехать только мошенники. Что может их выдать?

Отсутствие спецодежды или форма без знаков компании. Это сразу должно насторожить, однако мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому люди в спецодежде могут быть и поддельными коммунальщиками.

Это сразу должно насторожить, однако мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому люди в спецодежде могут быть и поддельными коммунальщиками. Не могут объяснить цель визита. Могут цепляться за любую ниточку, путано сообщать о своей цели, просить «общего осмотра» квартиры. А далее уже могут найти мнимую причину и разговорить собственника на проверку.

Могут цепляться за любую ниточку, путано сообщать о своей цели, просить «общего осмотра» квартиры. А далее уже могут найти мнимую причину и разговорить собственника на проверку. Просят провести замену оборудования немедленно. Любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для вас время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники.

Любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для вас время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники. Требуют оплаты наличными на месте. При плановой проверке оплата не требуется. А оплатить замену оборудования можно заранее по квитанции, например, в самой управляющей компании.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ С ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКОЙ КОММУНАЛЬЩИКИ?

Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации.