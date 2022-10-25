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Как распознать псевдокоммунальщика и не стать жертвой мошенника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как отличить мошенника от коммунальщика и не потерять свои сбережения

Как распознать псевдокоммунальщика и не стать жертвой мошенника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Как различить сотрудник коммунальных служб от мошенника?», – спрашивает сургутянин Александр Куликов.

Отвечают эксперты Роскачества:

Лжекоммунальщики часто работают группами, их все сложнее отличить от настоящих, а их жертвами становятся в основном пенсионеры. Таких мошенников появляется все больше, и полиция по всей стране часто получает заявления от пострадавших. Например, летом этого года в Екатеринбурге разыскивали организованную группу мошенников, которые представлялись сотрудниками муниципального Водоканала.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ МОШЕННИКИ?

Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести:

  • Поверку и замену счетчиков учета воды.
  • Осмотр газовых плит.
  • Осмотр вентиляционных отверстий.
  • Установку газоанализаторов.
  • Установку водоочистительных фильтров.

Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лжекоммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛЬНЫХ КОММУНАЛЬЩИКОВ?

  • За исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцы уведомляются заранее.
  • Информация о проверках вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.
  • Большинство проверок (например, связанных с поверкой счетчиков) проводится только по заявкам жильцов.

Иными словами, со спонтанной проверкой домового оборудования могут приехать только мошенники. Что может их выдать?

  • Отсутствие спецодежды или форма без знаков компании. Это сразу должно насторожить, однако мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому люди в спецодежде могут быть и поддельными коммунальщиками.
  • Не могут объяснить цель визита. Могут цепляться за любую ниточку, путано сообщать о своей цели, просить «общего осмотра» квартиры. А далее уже могут найти мнимую причину и разговорить собственника на проверку.
  • Просят провести замену оборудования немедленно. Любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для вас время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники.
  • Требуют оплаты наличными на месте. При плановой проверке оплата не требуется. А оплатить замену оборудования можно заранее по квитанции, например, в самой управляющей компании.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ С ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКОЙ КОММУНАЛЬЩИКИ?

Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации.

  • Запросите удостоверение сотрудника. В нем должны содержаться Ф.И.О. человека, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН (по которым можно «пробить» организацию на официальном сайте ФНС egrul.nalog.ru). Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно.
  • Позвонить самим в ту компанию, от лица которой проводится проверка, и сообщить записанные данные о сотруднике. Там можно узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.
  • Пожилой человек может позвонить родственникам. А они уже могут сами позвонить в службы ЖКХ и уточнить информацию о проверках. Дверь при этом открывать псевдокоммунальщикам не стоит.
  • Позвонить в полицию, если уверены, что к вам пришел мошенник. Причем о своем намерении позвонить в полицию можно сообщить лжекоммунальщикам. Так, в октябре прошлого года в Москве задержали мошенников, которые под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций предлагали прочистить вентиляцию. Обманутые жильцы часто не обращаются с жалобами в полицию, что усложняет поиск мошенников и дает им возможность продолжать совершать преступления.

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Сегодня в 12:42, просмотров: 89, комментариев: 0
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