Семь тысяч первоклассников Сургута побывали на торжественных линейках

Сегодня, в День знаний, во всех школах Сургута прозвенел звонок. В этом году более 6 900 первоклассников выстраиваются на торжественных линейках.

В 2022 году Сургут стал одним из лидеров по количеству первых классов. Так, в школе №9 их набрали 30. Такое число не случайно – все-таки учреждение имеет целых три корпуса. Один из них, на улице Крылова, 36/2, открыли в этом году.

Школа №9 распахнула двери для 780 учащихся – с 1А по 1Я. Кроме того, в образовательном учреждении появятся классы с цифровыми названиями. «С вас начинается история этого корпуса. Я надеюсь, что вы с достоинством все эти 11 лет пронесете это звание. Начинается учеба, колоссальный шаг в вашей жизни. Поздравляю вас, это классный и интересный опыт. Берите по максимуму от школы, а мы постараемся все для вас сделать», – поздравил первоклассников глава Сургута Андрей Филатов.

Средняя школа № 9 – первая в России, построенная по концессионному соглашению. Здесь есть 22 общеобразовательных и четыре компьютерных класса, два спортзала, бассейн, а также кабинеты для дополнительных внеурочных занятий.

Напоминаем, что первоклассников сегодня ждал подарок от губернатора – пособие, наполненное информацией растительного и животного мира нашего округа.

Всего в новом учебном году в Сургуте будет работать 37 муниципальных общеобразовательных учреждений с численностью более 58 тысяч учащихся. Для 62% школьников обучение организуют в первую смену.