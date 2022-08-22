Школы Сургута готовы к началу учебного года

Все образовательные учреждения Сургута готовы встретить школьников в новом учебном году. В организациях ждут более 6 700 первоклассников, которые будут учиться в этом году только в первую смену. Однако, это не предел – в учреждения каждый день подаются заявления.

«Всего первых классов на сегодня 267 в Сургуте. Школа №9 остается лидером по их количеству. На сегодня в учреждении скомплектовано 30 первых классов. Вспомним также, что организация имеет три учебных корпуса. Так, 26 первых классов находится на улице Крылова. Это первый «Я» класс, наверное, в истории округа. Такого еще не было! Вторую строчку занимает лицей имени Хисматулина. Там 17 первых классов. Школа «Перспектива» тоже привлекательна – 12 классов», – поделилась директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Она также отметила, что ежегодно более 100 молодых специалистов прибывают в образовательные учреждения города. Количество первоклассников увеличивается, и поэтому система нуждается в учителях начальных классов. Сегодня продолжается прием на работу.

«1 сентября мы будем готовы встретить наших школьников счастливыми и отдохнувшими. Стараемся для них создавать максимально комфортные и безопасные условия обучения. На сегодня в ряде организаций проводится и текущий ремонт, и оснащение учебной литературой», – добавила глава ведомства.

Первоклассников также будет ждать подарок от губернатора – пособие «Мой край». Оно наполнено информацией растительного и животного мира нашего округа.