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Законно ли отозвать работника из ежегодного отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как правильно отозвать работника из отпуска и что будет с неиспользованными днями отдыха

Законно ли отозвать работника из ежегодного отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Работодатель пытается отозвать меня из отпуска. Могу ли я отказаться?» – спрашивает сургутянка Самира Оганисян.

Отвечает руководитель исследовательского и аналитического центра SuperJob Наталья Голованова:

Можно ли отозвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска?

Да, но только с согласия самого работника. Если сотрудник уже находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, то работодатель может отозвать его, но при условии обязательного согласия работника (статья 125 Трудового кодекса РФ). В этом случае отпуск прерывается, и сотрудник выходит на работу в согласованную с работодателем дату.

Как работодатель должен получить согласие работника?

Трудовой кодекс РФ не устанавливает порядка того, как такое согласие должно быть получено. Как правило, применяется следующий алгоритм действий:

1. Работодатель направляет работнику предложение об отзыве из отпуска (в письменном виде курьером, почтой России или, например, по электронной почте) и просит его дать согласие.

2. Работник получает предложение и либо соглашается, либо не соглашается на отзыв. Если сотрудник не согласен, то отпуск не прерывается, и работник находится в отпуске до его окончания. Если же он согласен, то должен выразить свое согласие в виде, например, электронного сообщения (в интересах работодателя попросить работника оформить согласие на бумаге, чтобы компания могла подтвердить, что вся процедура выполнена правильно).

3. На основании согласия работника работодатель, как правило, издает приказ об отзыве работника из отпуска. В приказе указывается дата, когда работник должен приступить к работе.

Кого нельзя отозвать из отпуска?

Из отпуска нельзя отзывать даже с их согласия:

  • беременных женщин;
  • несовершеннолетних работников;
  • работников, которые работают во вредных или опасных условиях.


    • Что будет с неиспользованными днями отпуска?

    Не использованные в связи с отзывом работника из отпуска дни должны быть предоставлены по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску на следующий рабочий год. Если работник решит отгулять неиспользованные дни отпуска в другое время, ему достаточно подать соответствующее заявление работодателю. Если сотрудник не обратится с таким заявлением, то неиспользованный остаток отпуска будет включен в график отпусков на следующий год.

    Что будет с оплатой неиспользованных дней отпуска?

    В законе нет прямого ответа на этот вопрос. Если работник выходит из отпуска досрочно, то с первого дня работы ему должна начисляться заработная плата. Но при этом работнику уже были оплачены те дни отпуска, которые он не успел отгулять (выплачены отпускные). Получается, работодатель переплатит работнику сумму отпускных? Есть несколько способов того, как можно решить вопрос:

    1. Учесть сумму переплаты в счет заработной платы работника (лучше получить заявление/согласие на это от работника).

    2. Работник может добровольно вернуть «лишние» денежные средства работодателю.

    3. Сумму переплаты можно учесть в счет будущего отпуска. В этом варианте есть определенные риски, поскольку напрямую законом это не предусмотрено, и, по мнению отдельных специалистов Роструда, так делать нельзя. Тем не менее на практике такой вариант используется. В этом случае при уходе работника в очередной отпуск нужно будет заново рассчитать сумму отпускных, поскольку мог измениться его средний заработок. Возможно, работодателю нужно будет доплатить, если сумма отпускных будет больше, чем «долг работника».

    В любом случае, поскольку данный вопрос является спорным, работодателю лучше согласовать с работником вариант его решения.

    Может ли работник добровольно прервать отпуск?

    Работник не может прервать ежегодный оплачиваемый отпуск по своему усмотрению. Такая возможность не предусмотрена законом.

    У работника есть право прервать:

  • отпуск по уходу за ребенком — в любое время по заявлению;
  • отпуск без сохранения заработанной платы — по заявлению работника с согласия работодателя.


    • Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на срок, согласованный работником и работодателем. Если изначально была согласована одна продолжительность отпуска, а потом работник захотел ее изменить (продлить или прервать), то нужно также согласовать этот вопрос с работодателем.


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    Сегодня в 12:48, просмотров: 45, комментариев: 0
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