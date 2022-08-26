Эксперты рассказали, как санкции влияют на банковские операции и стоит ли сейчас делать вклады

Международный конфликт и введение очередных санкций, направленных против российского государства, заставляют граждан волноваться по поводу вопроса: сможет ли это ограничить проведение банковских операций? В том числе привести к замораживанию средств. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества отвечают на этот вопрос и рассказывают, как пострадали банковские клиенты.

Стоит ли класть деньги в банк под проценты?

Вклады не просто позволяют получать дополнительный доход простым гражданам, но и помогают кредитным организациям удерживать деньги в рублевой зоне, ведь массовая покупка валюты приводит к еще большей инфляции. После завершения срока вклада вы получите сбережения назад с процентами и потратите, поддержав тем самым спрос, а не сыграв против рубля, например, купив валюту.

«Банковские вклады остаются одними из самых надежных инвестиций. И хотя в обычное время они не сулят сверхприбыли, именно сейчас, в условиях экономической неопределенности, процент на доход по вкладам существенно вырос. При этом рисков в случае с вкладами намного меньше, чем если бы вы выбрали покупку ценных бумаг или другие вложения», - говорит Ольга Шанаева, заместитель руководителя Роскачества.

Многие банки сегодня улучшили условия по депозитам и «копилкам». Это обоюдовыгодные предложения – одна сторона получает средства для работы, а другая – выгодный процент.

На снятие валюты до 9 сентября 2022 года действуют временные ограничения:

снимать можно валюту, которая поступила на счет до 9 марта 2022 года;

за период с 9 марта по 9 сентября 2022 года можно снять до 10 000 долларов США или эквивалент в евро в каждом банке, где открыт вклад или счет. Остальные деньги с валютного счета можно снять в рублях по курсу на дату выплаты. Снимать наличную валюту можно через кассу или терминал банка.

Как санкции повлияли на платежи?

Если вы расплачиваетесь российскими рублями в российском магазине с помощью пластика, то для вас - никак не повлияли. Все очень много говорили о SWIFT в первые дни, но это служба международного межбанковского взаимодействия, и отключение от нее отразится на работе компаний финансово-кредитного сектора, но внутрироссийские операции – платежи, переводы – не пострадают.

В самые первые дни после введения ограничений в банковской сфере люди действительно сняли рекордное количество наличных. Были случаи, когда имеющиеся «на руках» у банка средства заканчивались, но это не значит, что они закончились совсем – просто все купюры были выданы в конкретном банкомате на конкретный момент времени – бояться тут не стоит.

Постепенно люди убедились, что наличные доступны, спокойно проходят привычные операции - оплата, переводы - и массовый отток бумажных денег из банкоматов прекратился. Наоборот, когда появились выгодные предложения, многие стали открывать накопительные счета.

Средства в банковских аккаунтах физлиц никуда не делись, карты всех платежных систем на территории России действуют.

Стоит ли снимать наличные?

Агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность денег на счетах до 1,4 млн рублей. Что бы ни случилось, вклад в пределах этой суммы вы всегда получите обратно. На депозите деньги под охраной и застрахованы, процент позволит компенсировать инфляционные потери.

Почему опасно хранить деньги дома? Выше риск отдать средства мошенникам, стать жертвой кражи.

Задайте себе вопрос: для чего вы снимаете средства? Вам это кажется безопасным? В случае падения курса рубля деньги обесцениваются одинаково, хранятся ли они на счете или в специальном конверте в секретном месте. При этом, в банке на деньги начисляется процент. Можно не просто нивелировать негативный эффект инфляции, но и заработать.

При принятии решений не ориентируйтесь на слухи и учитывайте только надежную информацию – заходите на сайт Центробанка и того банка, где храните средства. Объявления в соцсетях и мессенджерах сегодня трудно контролировать, информационное поле очень нестабильно. Не сейте панику, оставайтесь спокойны и рассудительны, когда дело касается ваших финансов.

Как пострадали сами банковские сотрудники

Не обошли санкции стороной и банковских работников. Согласно определению ЦБ, все банки, а не только попавшие под санкции, вправе не раскрывать до конца года информацию о членах органов управления и иных должностных лицах.

«Подсанкционные банки вправе не публиковать информацию о реорганизационных изменениях, финансовую отчетность, сведения об учредителях и участниках, полученных лицензиях, филиалах и представительствах, – поясняет Светлана Чурусова, заместитель руководителя Роскачества. – В данном случае речь идет об обоюдном интересе: для топ-менеджера это может быть стимулом в текущих условиях работать в подсанкционном банке, а для банка — удержать ключевой персонал, чтобы продолжать стабильно функционировать. В нынешних условиях многие поставлены перед личным выбором».