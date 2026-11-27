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Сбер и научно-техническое общество «Навигатор» (выполняет совместные проекты с крупнейшими уральскими горно-металлургическими предприятиями) договорились о совместной разработке и тестировании решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Новые технологии, в том числе ИИ-агенты на базе корпоративной платформы GigaCowork, будут применять для повышения эффективности производственных и рабочих процессов горнодобывающих предприятий.

Соглашение о сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и директор АНО «Научно-техническое общество «Навигатор» Виталий Черепанов на международной конференции AI Journey.

Стороны определят задачи, где генеративный ИИ может принести наибольшую пользу. Для перспективных сценариев планируется запускать пилотные проекты, в том числе по созданию ИИ-агентов под конкретные бизнес-процессы, используя GigaCowork. Их работу проверят на практике, после чего оценят результаты и возможности дальнейшего внедрения и масштабирования технологий. Отдельное внимание компании уделят развитию компетенций сотрудников. Специалисты смогут осваивать практическое применение генеративного ИИ и участвовать в создании решений для производственных и корпоративных задач.

«Мы развиваем для российского бизнеса генеративный ИИ, который работает на результат: помогает расти, укреплять устойчивость и открывать новые возможности. Такие решения, как GigaCowork, берут на себя широкий спектр задач ‒ от координации глобальных процессов и цепочек поставок до запуска масштабных проектов. Генеративные технологии способны изменить привычные способы работы, но внедрять их нужно через реальные бизнес-задачи. В партнерстве мы проверим их эффективность на практике и поможем превратить точечные эксперименты в решения, которые масштабируются на всю компанию», ‒ отметил Андрей Белевцев.

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