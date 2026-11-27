Erid: 2SDnjefw5aL

На AI Journey Сбер представил сразу две мировые премьеры с участием человекоподобных роботов Юни. На конференции был продемонстрирован балетный спектакль студентов Академии танца Бориса Эйфмана и роботов Сбера. В тот же день Юни впервые вышел на лед вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Оба проекта приурочены к 185-летию банка и раскрывают потенциал Сбера в области физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Балетная постановка стала совместным экспериментом академии и инженеров Сбера: студенты показывали движения, а специалисты обучали роботов воспроизводить пластику, соблюдать ритм и синхронизироваться с партнерами. Проект демонстрирует разработки банка в сфере управления движениями и координации робототехнических систем. В центре союза остается человек ‒ его эмоции и способность создавать новое, а технологии выступают партнером, расширяющим границы творческих и физических возможностей.

Ледовое шоу основано на русской сказке «Царевна-лягушка». Над постановкой работали композитор Пётр Дранга и режиссер Илья Авербух. Юни исполнял танцевальные комбинации, взаимодействовал с партнером и сохранял равновесие на скользкой поверхности ‒ за каждым движением стоит сложная инженерная работа по обеспечению устойчивости, точности и синхронности. Для Сбера ледовая арена стала пространством развития технологий Physical AI: подобные задачи приближают появление роботов, способных взаимодействовать с людьми не только на сцене, но и в промышленности, логистике и повседневной жизни.

Оба проекта ‒ не только художественные события, но и важные технологические достижения. Искусство становится пространством для инженерных экспериментов, результаты которых могут найти применение далеко за пределами театральной сцены.

AI Journey ‒ ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта.

Erid: 2SDnjefw5aL

Реклама. ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"