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На международной конференции AI Journey ‒ 2026 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») представили обновленную версию российской AI-платформы My Peak, которая помогает следить за состоянием спортсменов и планировать тренировки. При поддержке Сбера в нее внедрили ИИ-ассистента на базе GigaChat.

Платформа собирает данные с умных часов, браслетов и тренировочных дневников, сравнивает их с индивидуальной нормой и отслеживает, как спортсмен восстанавливается. GigaChat выявляет неочевидные связи между нагрузками и реакцией организма, формирует заключение о готовности спортсмена и предупреждает о рисках переутомления и травм.

Также можно задавать вопросы в приложении: почему изменилась готовность, стоит ли снизить нагрузку и как скорректировать тренировочный план. Расчеты выполняет My Peak, а GigaChat объясняет результаты и рекомендации простыми словами.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Мы видим большой потенциал применения искусственного интеллекта в спорте. Год назад Сбер представил ИИ-аналитика для бокса, который с помощью генеративного ИИ и компьютерного зрения анализирует движения спортсменов в реальном времени и дает тактические рекомендации. Инструмент уже успешно испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге. Мы готовы делиться своим опытом и технологиями с командами, которые создают перспективные продукты. Рады поддержать My Peak ‒ проект, родившийся на Урале. Уверен, наше партнерство поможет сделать его востребованным инструментом для спортивных команд по всей стране».

My Peak тестируют в Федерации бокса Челябинской области и хоккейной команде «Челмет» клуба «Трактор». Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил тестирование и перешел к полноценному использованию платформы.

Максим Камышев, основатель и СЕО стартапа My Peak:

«В спорте чрезвычайно важно учитывать, как организм спортсмена реагирует на нагрузки и насколько хорошо восстанавливается. Даже небольшие ошибки в подготовке могут со временем привести к травмам и длительным перерывам. Наша цель ‒ дать тренерам инструмент, который позволит вывести подготовку атлетов на новый уровень, позволяя спортсменам достигать наивысших результатов, при этом, сохранить здоровье и спортивное долголетие».

Erid: 2SDnjeeHgov

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