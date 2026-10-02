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​Сбер первым на рынке расширяет доступ к привилегиям Mir Supreme

Сбер открыл привилегии Mir Supreme зарплатным клиентам и активным держателям карт

​Сбер первым на рынке расширяет доступ к привилегиям Mir Supreme
Фото: Сбер

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Сбер добавляет к своей программе лояльности привилегии Mir Supreme ‒ премиального продукта платежной системы «Мир» ‒ и первым на российском рынке открывает к ним доступ не только пользователям премиального обслуживания. Воспользоваться новыми преимуществами платежной системы «Мир» автоматически смогут зарплатные клиенты Сбера с доходом от 150 тыс. рублей в месяц и клиенты, которые совершали покупки по картам Сбера на сумму от 255 тыс. рублей за три месяца.

Mir Supreme дополнит программу лояльности «СберСпасибо». Клиенты, которые выполняют условия, смогут одновременно получать выгоду от двух крупнейших в России программ лояльности: преимуществами Сбера и привилегиями платежной системы «Мир».

В ресторанах партнерских групп платежной системы «Мир» держатели карт Mir Supreme получают кешбэк до 7%, а дополнительно ‒ до 10% бонусами Спасибо от банка.

В премиальных классах Ultima Яндекс Go клиенты получают кешбэк 10% за первые три поездки в месяц в рамках привилегий Mir Supreme и дополнительно ‒ до 10% бонусами Спасибо от банка. Помимо этого, клиентам доступно до шести категорий кешбэка на выбор, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах и доступ в бизнес-залы.

Для клиентов СберПремьера и СберПервого привилегии подключаются ко всем картам «Мир». Зарплатным клиентам они будут доступны по СберКарте, на которую поступает зарплата. Остальные клиенты смогут получить их при расходах от 255 тыс. рублей по одной из своих СберКарт за последние три месяца.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг»:

«Наша задача ‒ чтобы привычные финансовые продукты давали больше преимуществ без усложнения клиентского опыта. Mir Supreme ‒ пример такого подхода: доступ к привилегиям расширяется для зарплатных клиентов и тех, кто активно пользуется картой, при этом не нужно оформлять отдельный продукт ‒ все подключается автоматически при выполнении условий».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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