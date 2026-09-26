Более 150 саженцев высадили на улицах Сургута

В Сургуте прошел Единый день высадки деревьев. Одной из площадок акции стал обновленный сквер «Дружбы народов», где представители национально-культурных объединений, молодежь и волонтеры вместе высадили рябину, черемуху, сирень и другие растения.

«Это особое место для Сургута. Его благоустройство завершили в Год единства народов России, и сегодня оно обретает новый смысл: пространство, где встречаются поколения и культуры, становится еще уютнее. Высадка деревьев – это не только благоустройство, но и важный пример для молодежи: так мы показываем, как значимо беречь природу и заботиться о родном городе», – написал в своих соцсетях глава Сургута Максим Слепов.

Сам сквер благоустроили этим летом. Здесь появилась новая дорожно-тропиночная сеть, дополнительное освещение, лавочки и архитектурные элементы.

Акция прошла не только здесь. Вдоль городских улиц высадили более 150 саженцев. В дальнейшем за деревьями будут ухаживать специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство».