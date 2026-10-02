Сургут обошел Тюмень и Нижневартовск в рейтинге общественного транспорта

Сургут занял 25-е место из 100 в новом рейтинге качества общественного транспорта российских городов. За год город поднялся сразу на шесть строчек, а его итоговая оценка выросла с 58,9 до 61,6 балла, говорится в исследовании SIMETRA, с которым ознакомился СИА-ПРЕСС.

Лучше всего в Сургуте оценили ценовую доступность общественного транспорта ‒ 94 балла из 100. Физическая доступность получила 72 балла, комфорт и удобство ‒ 70. Слабее всего город показал себя по функциональности транспортной сети (41 балл), а также по устойчивому развитию и безопасности (38 баллов).

Авторы рейтинга отдельно отметили Сургут в числе городов, которым удалось улучшить работу общественного транспорта: «Транспортный прогресс и история успеха целого ряда небольших городов свидетельствуют о том, что размер населения не является приговором для систем общественного транспорта. Примеры Костромы, Ноябрьска, Сургута, Петропавловска-Камчатского показывают, что сочетание политической воли к изменениям, грамотного планирования и эффективного использования ресурсов дают ощутимый эффект».

По итоговой оценке Сургут оказался выше Тюмени и Нижневартовска. Тюмень заняла 36-е место с результатом 59 баллов, Нижневартовск ‒ 42-е с 57,6 балла.

Для Сургута такой результат особенно интересен на фоне транспортной реформы. Новую маршрутную сеть запустили в 2023 году и с тех пор несколько раз меняли. К середине 2025 года изменения затронули 20 направлений, появились пять новых маршрутов. При этом сургутяне продолжали жаловаться на долгие интервалы, нехватку автобусов и их состояние.

Обновление продолжилось и в 2026 году. В мае на маршруты №18, 45, 47, 61 и 68 вышли 25 новых автобусов. На них потратили 437,5 млн рублей. До конца октября в Сургуте также планируют установить еще 49 новых остановочных павильонов.

Важно: новый рейтинг не учитывает все изменения 2026 года. Основные данные для исследования собирали на конец 2025 года, а отдельные показатели обновили в начале января 2026 года. Поэтому, например, 25 новых автобусов, которые вышли на маршруты в мае, в нынешней оценке не учитывались.