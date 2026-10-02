Как югорчане провели сентябрь вместе

В автономном округе подводят итоги фестиваля «Югра вместе!». Его программа объединила спорт, концерты, интеллектуальные игры, заботу о здоровье, благотворительность и экологические акции. На разных площадках дети и взрослые могли провести время вместе и попробовать то, чем прежде занимались по отдельности, рассказывает ugra-news.ru.

Одним из самых массовых событий стала акция «Семья в движении». На спортивные площадки вышли более 45 тысяч человек — 19 315 детей и 26 170 взрослых. Всего участвовали 3 319 семейных команд. Они проходили эстафеты, играли в командные виды спорта, сдавали нормы ГТО, готовили творческие визитки и поддерживали друг друга на соревнованиях.

Больше всего участников акция собрала в Нижневартовске — 20 651 человека. В Лангепасе к ней присоединились 5 075 жителей, в Сургуте — 1 770. Для одних семей это был спортивный день, для других — возможность впервые выйти на старт общей командой.

Вместе семьи не только соревновались, но и пели, и отвечали на вопросы. В «Битве хоров. Голоса поколений» ученики начальных классов выступали с родителями: вокальный поединок объединил 1 909 команд. Еще 1 672 семейные команды проверили знания истории, природы и культуры округа в игре «Код Югры». Совокупно эти два события охватили более 58 тысяч детей и взрослых.

Большой частью фестиваля стала концертная программа. В муниципалитетах провели 315 концертов, которые посетили более 74 тысяч зрителей. На сцену вышли 14 342 артиста, в том числе 8 414 детей. По количеству концертов лидировали Лангепас, Сургутский район и Мегион.

Культурная программа не ограничилась выступлениями. На 278 площадках жителям рассказывали о «Пушкинской карте». Консультации получили 2 741 человек, а более 700 подростков оформили карту во время фестиваля. Больше всего подключений зафиксировали в Ханты-Мансийском районе — 461. В Ханты-Мансийске провели 1 830 консультаций.

Знакомство с традициями шло и через мастер-классы, выставки и угощения. В окружной столице на «Празднике хлеба» представили 55 авторских караваев. В Сургутском районе участники конкурса «Пироград» предложили гостям блюда разных народов — в том числе русской, немецкой, хантыйской и гагаузской кухни. В Радужном дети изучали югорские орнаменты, мастерили обереги и играли в национальные игры.

Практическую помощь можно было получить в «палатках здоровья», которые работали с 18 по 20 сентября. Без предварительной записи обследования прошли почти семь тысяч югорчан. Им измеряли давление, проверяли уровень глюкозы и холестерина, оценивали сердечно-сосудистые риски. У 2 040 посетителей выявили факторы риска, а 1 331 человеку рекомендовали дальнейшее обследование. Желающие могли сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Фестиваль дал повод и для добрых дел. Школы и другие образовательные организации проводили благотворительные ярмарки с домашней выпечкой, урожаем и изделиями ручной работы. В Ханты-Мансийске на поддержку бойцов СВО собрали более 700 тысяч рублей. Из этой суммы 503 тысячи рублей пришлись на ярмарку центра образования № 7 имени А. А. Дунина-Горкавича.

На экологических площадках дети и взрослые собирали использованные батарейки и пластиковые крышечки, выходили на субботники и высаживали деревья. Завершала общую картину викторина «Югра вместе!» об истории, культуре и достопримечательностях региона. В ней приняли участие почти 300 тысяч человек, а среди разыгранных подарков были шесть квартир, три автомобиля и 14 квадроциклов.

У фестиваля не было одного главного события для всех. Каждая семья могла выбрать свое: выйти на старт, спеть в хоре, узнать больше о Югре, проверить здоровье или помочь соседям. Именно из таких разных встреч и сложился большой сентябрьский праздник.