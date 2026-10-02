Выставка «Тюменская марка» в этом году акцентирована на на промышленность

В Тюмени 2 октября открылась выставка «Тюменская марка – 2026». В этом году организаторы сделали акцент на промышленности, сотрудничестве предприятий разных отраслей и поиске деловых партнеров, сообщает «Тюменская область сегодня».

Глава города Максим Афанасьев рассчитывает, что новый формат поможет участникам находить рынки сбыта и поставщиков. «В этом году мы сделали акцент на индустриализацию, на промышленность, на потенциал, который необходимо развивать для нашего города, в том числе и в масштабах конгломерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологическую независимость и суверенитет нашего города с точки зрения диверсификации», – рассказал он.

Работа с предприятиями продлится и после двух выставочных дней: в течение нескольких месяцев запланированы экскурсии на производства и закупочные сессии с крупными заказчиками. Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова назвала ожидаемым результатом новые совместные проекты. «Будущее «Тюменской марки» – это взаимодействие друг с другом, это новые точки роста и это, конечно же, кооперация», – отметила она.

Экспозицию сформировали по отраслевому принципу. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева привела в пример строительно-индустриальный кластер, который помогает предприятиям находить поставщиков внутри региона. «Сегодня впервые мы объединились здесь по кластерному и союзному принципу. И отрасль начинает жить сама внутри себя. Находятся партнеры, находятся поставщики», – рассказала Ольга Езикеева.