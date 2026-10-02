Мошенники используют «цифровую доверенность» для кражи СМС-кодов и денег

Жителям Тюменской области, Югры и Ямала стали приходить сообщения о необходимости срочно переоформить или отменить «цифровую доверенность». Их отправляют мошенники, которые выдают себя за сотрудников Социального фонда, налоговой службы или Банка России, предупреждает тюменское отделение ЦБ.

В сообщении указан номер якобы профильного ведомства. Если человек перезванивает, злоумышленники просят назвать код из СМС или убеждают перевести деньги на «безопасный счет». Полученный код они могут использовать для смены номера, на который приходят уведомления от мобильного банка или «Госуслуг».

В Банке России советуют не отвечать на такие сообщения и не звонить по указанному в них номеру. Если возникли сомнения, номер ведомства следует самостоятельно найти на его официальном сайте. Также можно обратиться в МФЦ.

Ранее siapress.ru рассказывал о случае в Югре, когда мошенники убедили женщину снять сбережения под предлогом проверки Центральным банком. По версии следствия, их курьер забрал у нее 9,5 млн рублей.