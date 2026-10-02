Число заведений общепита в России сократилось на 7,8% за год

За год число заведений общественного питания в России сократилось на 7,8%, до 223,8 тысячи объектов. Это первое снижение с 2022 года, пишут «Ведомости». Темп сокращения оказался выше, чем во время пандемии COVID-19: в 2020 году количество заведений уменьшилось на 4,8%, в 2021-м — на 2,6%.

Сильнее всего сократилось число пекарен — на 13%. Заведений быстрого питания стало меньше на 11,8%, кофеен — на 10,2%. Ресторанов и заведений формата fast casual стало меньше на 2,7%. Среди причин тенденции называют рост налоговой нагрузки, снижение потребительского спроса и конкуренцию с продуктовыми магазинами.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование 2ГИС сообщали, что к началу августа 2026 года в российских городах-миллионниках работали 97 089 заведений общепита — на 1% меньше, чем годом ранее. При этом динамика различалась от города к городу: число кафе в Новосибирске сократилось на 14,8%, а в Челябинске выросло на 3,1%.

Ранее siapress.ru рассказывал о предложении Минфина временно освободить часть малого бизнеса в сфере общепита от НДС в 2026 году. Меру предложили для предпринимателей, которые перешли на новые налоговые условия.