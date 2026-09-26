В Сургуте назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Сургуте официально стартует 28 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Слепов.

Тепло в городе традиционно запускают в два этапа. Первый касается объектов социальной сферы – школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Их начали подключать к отоплению еще 1 сентября по заявкам самих учреждений.

С 28 сентября начнется второй этап – подача теплоносителя в жилые дома. Теплоснабжающие организации будут делать это по заранее составленным графикам. Они размещены на сайтах СГМУП «Городские тепловые сети» и ООО «СГЭС».

Первые трое суток теплоноситель будут подавать в дома по графику. Затем в течение еще пяти суток специалисты проведут первичную регулировку системы, проверят ее работу и прогрев домов, после чего выполнят окончательную регулировку.