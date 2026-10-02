В Тюменской области число бюджетных мест в колледжах выросло до 18,5 тысячи в 2026 году

Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Тюменской области выросло с 9,5 тысячи в 2022 году до 18,5 тысячи в 2026-м. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в поздравлении с Днем среднего профессионального образования, передает «Вслух.Ru». Праздник отмечают 2 октября.

Глава региона отметил роль колледжей и техникумов в развитии области и их сотрудничество с предприятиями. «Сегодня эта система образования сочетает передовые технологии, мастерство профессионалов своего дела, крепкие традиции и укрепляет партнерство с ведущими предприятиями», — говорится в поздравлении.

С 1 сентября в области работают три новых образовательных кластера проекта «Профессионалитет»: «Химия», «Сельское хозяйство» и «Строительство». Они дополнили созданные ранее медицинский, транспортный и машиностроительный кластеры.

«Во многих достижениях региона есть вклад системы профессионального образования. Наши учреждения в числе лучших колледжей и техникумов России, а педагоги — Всероссийского конкурса „Мастер года“», — отметил глава региона. Он пожелал выпускникам широких возможностей для работы, а преподавателям — дальнейших успехов.

Ранее siapress.ru сообщал, что кластеры для подготовки специалистов сельского хозяйства, строительства и химической отрасли создавали на базе техникумов в Ишиме, Тюмени и Тобольске.