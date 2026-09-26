Подборка самых дорогих собак, кошек, птиц, грызунов, рыб и рептилий из объявлений в Сургуте

Домашний питомец может стоить как подержанный автомобиль – особенно если речь идет о редкой породе или необычном виде. Редакция СИА-ПРЕСС изучила объявления на «Авито» и собрали самых дорогих животных в разных категориях.

Малыш мальтипу – за 420 тысяч

Фото: Авито

Среди собак в верхней части ценового списка оказались мальтипу, той-пудели и кокапу. Но сильнее всего выделяется щенок мальтипу – за него продавец просит 420 тысяч рублей.

В объявлении его называют «корейским Ти-кап Пушон» и уточняют, что это микро-девочка рыжего окраса.

Хищная кошка – почти за 650 тысяч

Фото: Авито

Если мальтипу выглядит как маленькая игрушка, то следующий питомец уже куда более экзотический. Котенка саванны продают за 650 тысяч рублей – это самый дорогой питомец среди найденных объявлений о кошках (и во всей нашей подборке).

Продавец пишет, что животному всего месяц. Котенка описывают как ручного, доброго, ласкового и общительного, который ладит с другими животными и детьми.

Впрочем, рядом с такой ценой в списке есть и более привычные породы: ориентальные и американские бурманские котята, а также манчкины.

Попугай за 45 тысяч

Фото: Авито

На фоне кошек и собак птицы выглядят значительно доступнее. Самый дорогой представитель пернатых в подборке – ожереловый попугай за 45 тысяч рублей.

Продавец особенно хвалит его характер и небесный окрас. Птице 2,5 года.

Также в списке оказался попугай пиррура – пара стоит 30 тысяч рублей. Еще один ожереловый попугай, шестилетний Рома, продается за 28 тысяч.

Хомяк-спортсмен за 50 тысяч

Фото: Авито

А вот здесь начинается самое неожиданное. Среди грызунов самым дорогим оказался не бурундук и не белка, а хомяк за 50 тысяч рублей.

Продавец называет его спортсменом и довольно философски описывает будущего хозяина: если «вас никто в жизни не доставал, тогда это лучший друг».

Для сравнения, бурундука для содержания в квартире можно купить за 10,5 тысячи рублей. В объявлении уточняется, что малышей доставляют из Москвы в Сургут. За такую же сумму продают алтайскую белку-телеутку.

Сом-альбинос за 25 тысяч

Фото: Авито

Среди рыб самая высокая цена в подборке – 25 тысяч рублей. Столько стоит дикий сом-альбинос.

Продавец отдельно подчеркивает редкость рыбы и уточняет, что необычный окрас не является результатом искусственного выведения – «таким создала природа».

Маленький кролик – 12 тысяч

Фото: Авито

До экзотики здесь далеко: нидерландского карликового кролика предлагают за 12 тысяч рублей.

В объявлении подробно расписаны его характеристики: самец, родился 23 августа 2026 года, прогнозируемый вес – до 1,2-1,5 кг. Продавец обещает ветеринарный контроль и хорошую социализацию – крольчата с первых дней жизни находятся рядом с людьми.

Змея за 50 тысяч

Фото: Авито

Замыкает наш список рептилия стоимостью 50 тысяч рублей. Это змея с названием окраса Mojave Special Chocolate het 50% Ghost, весом 1 450 граммов.

Описание, правда, куда менее сентиментальное, чем у продавцов щенков и котят: автор объявления лаконично указывает характеристики и добавляет, что змея безотказно ест замороженных крыс.