Суд в Югре отказался отменять продажу квартиры из-за обмана продавца мошенниками

В Нижневартовске покупатель сохранил квартиру, деньги от продажи которой прежняя владелица перевела мошенникам. Как сообщила пресс-служба судов Югры, городской суд отказался признавать сделку недействительной. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.

По материалам дела, неизвестные убедили женщину, что для защиты квартиры от мошенников ей необходимо оформить ее продажу. Она заключила договор с покупателем, получила деньги и перевела их на так называемый безопасный счет. После этого продавец обратилась в суд, заявив, что совершила сделку под влиянием обмана. По факту хищения ее денег возбудили уголовное дело.

Суд установил, что договор соответствовал требованиям закона, стороны подписали его добровольно, а продавец получила оплату. Доказательств недобросовестного поведения покупателя при заключении сделки представлено не было. Поэтому суд не нашел оснований отменять договор купли-продажи.

Ранее siapress.ru разбирал, как суды рассматривают споры о продаже квартир под влиянием мошенников и почему для исхода дела важно поведение покупателя.