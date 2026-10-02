Сургутские медики за две минуты реанимировали пациента с инфарктом в машине скорой помощи

Бригада скорой помощи Сургута за две минуты восстановила сердечный ритм 66-летнему мужчине, у которого по дороге в Кардиоцентр наступила клиническая смерть. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры. После лечения пациент уже выписан домой.

Ранним утром мужчина вызвал скорую из-за сильной боли в груди и низкого давления. Реанимационная бригада приехала через восемь минут. Пациент жаловался на нехватку воздуха, резкую слабость и холодный пот. ЭКГ показала острый инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком.

Медики начали оказывать помощь на месте. Когда состояние мужчины стабилизировалось и боль отступила, его повезли в Кардиоцентр. В дороге пациент внезапно потерял сознание: прибор показал фибрилляцию желудочков. Бригада сразу начала непрямой массаж сердца и провела дефибрилляцию. Через две минуты сердечный ритм восстановился, мужчина пришел в сознание. В стабильном состоянии его передали врачам Кардиоцентра.

Ранее siapress.ru рассказывал, как сургутская бригада скорой помощи за шесть минут вернула к жизни 64-летнего мужчину после остановки сердца. После реанимации его доставили в кардиодиспансер, где провели операцию.