Уралсиб сохраняет высокие позиции в рейтингах

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА, прогноз по рейтингу стабильный.
Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.
Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2026 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне A(RU), а рейтинговое агентство НКР – на уровне A+.
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»