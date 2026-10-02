Уралсиб сохраняет высокие позиции в рейтингах

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2026 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне A(RU), а рейтинговое агентство НКР – на уровне A+.

Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.

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