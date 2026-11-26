В Сургуте приступили к благоустройству ГРЭСовского пятачка возле парка Энергетиков. Подрядчик вышел на объект около месяца назад. Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, готовятся к прокладке инженерных сетей и обустройству фундаментов под будущие арт-объекты, сообщил СИА-ПРЕСС директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Часть инженерных коммуникаций пройдет через территорию соседнего многоквартирного дома. Это вызвало беспокойство у жителей, которые ранее вложили собственные средства в благоустройство двора. По словам Андрея Арменчу, специалисты рассматривали разные варианты подключения к сетям, однако выбрали наиболее оптимальный с точки зрения финансовых и трудовых затрат. Коммуникации будут прокладывать преимущественно закрытым способом с помощью горизонтально направленного бурения.

«У нас предусмотрены все мероприятия по восстановлению территории, поэтому любое имущество, которое будет нарушено, оно будет восстановлено», ‒ заверил Андрей Арменчу.

Чтобы не доставлять неудобства жителям соседних домов, подрядчик не будет проводить шумные работы ночью и в тихий час. Строительную площадку и открытые котлованы огородят.

По предварительной информации, до конца августа 2027 года на территории появятся 12-метровая «Призма энергии», посвященная строителям и сотрудникам двух сургутских ГРЭС, а также подвесные и радиальные скамейки, стелы и пилоны с подсветкой, которые будут рассказывать об истории энергетики. Также проект предусматривает укладку тротуарной плитки и установку стационарного санузла, поделился с СИА-ПРЕСС исполнительный директор подрядной организации Кирилл Максименко.

Напомним, ранее на этой территории находился недостроенный объект, который представлял опасность для детей.

После его сноса власти решили не возводить здесь капитальные сооружения, а создать общественное пространство. Фото: архив СИА-ПРЕСС.

Напомним, сквер Энергетиков стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий. За него отдали голоса 16,5 тысячи человек. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость проекта составляет чуть более 170 млн рублей. Из них 80% выделят из федерального и окружного бюджетов, еще 20% ‒ из городского.