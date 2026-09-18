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Ярмарка «Товары земли Югорской» на центральной площади Сургута оказалась масштабнее предыдущей

Сургут во второй раз принял большую окружную выставку-ярмарку на центральной площади

Ярмарка «Товары земли Югорской» на центральной площади Сургута оказалась масштабнее предыдущей
Фото администрации Сургута

Более 65 тысяч посетителей, свыше 15 тонн реализованной продукции и около 17 млн рублей выручки предпринимателей — такими стали итоги окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в Сургуте. Город во второй раз стал площадкой для масштабного события, объединившего производителей, фермеров, ремесленников, мастеров и дизайнеров со всей Югры.

В течение двух дней на Центральной площади работали торговые ряды, проходили творческие мастер-классы, спортивные мероприятия и концертные программы. 12 сентября здесь же впервые в Сургуте состоялся Всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. В результате одно городское пространство объединило сразу два крупных события и десятки тысяч гостей.

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» в этом году стала заметно масштабнее. В Сургут приехали более 180 предпринимателей из 20 муниципалитетов региона. Для них подготовили 125 павильонов, где можно было приобрести мясные и рыбные деликатесы, выпечку, сладости на основе кедровых орехов, иван-чай, сувениры, изделия из дерева и меха, украшения, текстиль и одежду местных дизайнеров. Еще семь кафе и ресторанов знакомили гостей с северной кухней.

«Нашим товаропроизводителям понравился теплый прием Сургута в прошлом году, поэтому мы выполнили их желание и в этот раз привезли уже более 180 предпринимателей. Увеличили количество торговых павильонов, потому что возросло количество желающих принять участие. Предприниматели с удовольствием приезжают в экономическую столицу региона, потому что жители их уже узнают. Сургутяне ждали выставку-ярмарку и с самого утра пришли за товарами, которые понравились ранее. Участие принимают товаропроизводители из 20 муниципалитетов Югры. Наши предприниматели всегда стараются удивить чем-то новым: свежие мясо и рыба, вкусная выпечка, стильный текстиль и брендовые вещи», – обозначил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

Сургут традиционно оказался самым широко представленным муниципалитетом. Свою продукцию на ярмарке показали 65 местных предпринимателей — практически вдвое больше, чем год назад. Городские павильоны оформили с элементами нового визуального бренда Сургута, чтобы местные производители были узнаваемы на фоне общей экспозиции.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что для города вновь стать площадкой проведения выставки-ярмарки – большая честь: «Наш город вновь доказывает: мы ценим свои корни, поддерживаем местных производителей и любим делиться северным теплом. В этом году событие ещё масштабнее. Более 180 мастеров, фермеров и ремесленников со всей Югры – каждый привёз с собой частичку своего края, своей уникальной продукции. Больше трети из них – сургутяне. Это рекорд: почти вдвое больше участников, чем год назад. Сургутские павильоны можно увидеть издалека: все они с элементами нового визуального бренда города. Так мы представляем родной город в общей палитре достижений Югры – с уважением к истории и гордостью. Благодарю всех участников, организаторов за большую работу. Благодаря вам ярмарка – настоящий праздник единства и вдохновения».

За два дня посетители приобрели более 15 тонн продовольственных товаров. Кроме того, было реализовано около 4,8 тысячи единиц непродовольственной продукции — украшений, текстиля, бижутерии, деревянных и меховых изделий. Общая выручка предпринимателей составила порядка 17 млн рублей. Среди участников выставки-ярмарки – предприниматели, которые не в первый раз становятся участниками масштабного события.

«Мы – крупное предприятие. Участвуя в выставке-ярмарке, вновь заявляем о себе и напоминаем жителям и гостям города о нашей продукции. Покупатели любят наши вкусные и натуральные изделия, поэтому на ярмарках мы реализуем все товары с ценой ниже, чем в розницу. Объем производства рассчитан на 25 тонн сырья в сутки, что составляет около 800 тонн в месяц. Отмечу, что в этом году мы расширили масштабы – начали проставлять продукцию в Тюменскую область», – подчеркнул генеральный директор ООО Мясокомбинат «Сургутский» Игорь Мищенко.

Многие товары на площадке были отмечены знаками качества «Органик», «Халяль», «Сделано в Югре!» и «Сделано в России». Для покупателей это стало дополнительной возможностью познакомиться с региональными брендами, а для самих производителей — представить продукцию широкой аудитории и получить прямую обратную связь. Выставка-ярмарка прошла в рамках фестиваля «Югра вместе!». Мероприятие организовано при поддержке правительства Югры и администрации Сургута.

При поддержке Администрации Сургута


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18 сентября в 19:26, просмотров: 739, комментариев: 0
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