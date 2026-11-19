Гуманитарный добровольческий корпус объявил о начале всероссийской благотворительной акции «Подари чудо детям». Жители Югры могут собрать новогодние и рождественские подарки для детей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 1 декабря.

Сбор проводится уже в тринадцатый раз. Его история началась в Югре в 2014 году, когда добровольцы стали готовить праздничные посылки детям Донбасса. В разные годы подарки от югорчан получали также дети Сирии. Со временем региональная инициатива выросла до всероссийского проекта.

«Новый год — это праздник, когда людям хочется делать добро, дарить радость другим. Даже если ты был весь год занят своими делами, именно к этому празднику хочется сделать что-то хорошее для тех, кто находится далеко», — рассказала муниципальный координатор Гуманитарного добровольческого корпуса в Нижневартовске Татьяна Судник.

Принять участие в акции могут учреждения образования, культуры и здравоохранения, трудовые коллективы, коммерческие предприятия, общественные и добровольческие объединения, а также отдельные жители.

Основой подарка должен стать сладкий набор весом от 600 до 800 граммов без учета упаковки. В него можно положить конфеты, шоколад, печенье, вафли, мармелад и другие фабричные кондитерские изделия, которые не требуют хранения в холодильнике. Все сладости должны находиться в неповрежденной индивидуальной упаковке, а остаточный срок их годности на момент передачи должен составлять не менее шести месяцев.

К набору можно добавить мягкую игрушку. Подарок необходимо сложить в прочную праздничную коробку или пакет, способные защитить содержимое во время перевозки. Домашняя выпечка, продукты с поврежденной упаковкой или истекшим сроком годности, а также сладости с алкогольной начинкой к отправке не принимаются.

Подарки в первую очередь предназначены для сирот, детей с инвалидностью, ребят из многодетных семей и других социально незащищенных категорий. После завершения акции посылки пройдут сортировку и будут централизованно отправлены получателям.

Большая часть гуманитарной помощи из Югры традиционно формируется в Сургуте. В прошлом году только из города в зону специальной военной операции отправили около трех тысяч новогодних подарков и «коробок добра».

«С начала специальной военной операции тысячи сургутян помогают фронту: плетут сети, собирают продукты, шьют теплые вещи. Отправляют все необходимое мирным жителям и, конечно, детям на прифронтовых территориях. Новый год — семейный праздник, и они должны чувствовать нашу поддержку», — подчеркнул глава Сургута Максим Слепов.

В сборе и погрузке гуманитарных грузов участвуют обычные жители, общественные организации, предприниматели и представители администрации. Корпус организовал прием помощи в 22 муниципалитетах Югры. Региональные склады также действуют в Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске.

«Гуманитарные грузы с предметами первой необходимости, продуктами и подарками собираются в муниципалитетах Югры и в Тюмени. Далее они поступают на наш склад в Донбассе. Отправка грузов в зону СВО проводится еженедельно», — сообщила руководитель штаба АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Светлана Басова.

В Сургуте подарки принимают в центральном региональном пункте сбора и отправки по адресу: улица Индустриальная, 16, строение 2. Уточнить время приема можно по телефону +7 922 411-70-08. Адреса остальных пунктов опубликованы на официальной странице Гуманитарного добровольческого корпуса во «ВКонтакте». Общую информацию об участии в акции предоставляют по номеру 8 (3462) 550-303.

Помочь можно и дистанционно. Для этого сладкий набор следует заказать на маркетплейсе с доставкой в Ростов-на-Дону: через Wildberries — на улицу Рахманинова, 1, через Ozon — на улицу Тарновского-Терлецкого, 2/16. После поступления заказа QR-код или штрихкод для получения необходимо отправить через MAX на номер +7 928 140-86-50, указав имя отправителя и контактный телефон.

«В прошлом году из одного Сургута отправили около трех тысяч подарков. В целом по Югре их было значительно больше», — отметил пресс-секретарь Гуманитарного добровольческого корпуса Евгений Неупокоев.

Организаторы напоминают: главная цель акции заключается не только в передаче сладостей и игрушек. Каждый такой подарок должен показать ребенку, пережившему боевые действия, что о нем помнят, его поддерживают и хотят разделить с ним радость праздника.