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Мобильный оператор расширил охват скоростной сетью LTE* в сельских районах Ханты-Мансийского округа. За последний квартал уверенный прием 4G** получили сразу четыре малых населенных пункта региона.

В их числе ‒ село Леуши, являющееся одним из самых старинных поселений в Кондинском районе. Современная связь четвертого поколения от Билайна здесь появилась впервые благодаря запущенной инженерами компании базовой станции.

Теперь жители этого отдаленного села, а это чуть менее 1 200 человек, могут свободно использовать цифровые сервисы на базе сети оператора для общения, учебы и развлечения. С быстрым 4G от Билайна им доступны социальные сети и видеохостинги, мессенджеры и маркетплейсы, мобильные банки и др.

Дополнительные телеком-объекты компании заработали и в пригороде Нижневартовска. В частности, покрытие LTE стало надежнее в ряде СНТ – «Восход», «Озерное» и «Семья». Стабильный 4G оператора помогает клиентам оставаться «онлайн» даже за городом – читать новостную ленту, поддерживать связь с близкими, оплачивать счета на Госуслугах.

Между тем, новое оборудование позволило улучшить качество мобильной связи и на территории нескольких баз отдыха, расположенных вблизи СНТ «Восход», – «На озере Савкино», «Ольгино» и «Хортица». Сейчас их постояльцы могут отдыхать здесь с большим комфортом: еще быстрее делиться фотографиями, отправлять видеокружочки и аудиосообщения родным и друзьям, заказывать такси.

«Мы продолжаем активно следовать стратегии на полноценное развитие сети в отдаленных районах округа. Только в результате запусков, реализованных нами за летние месяцы, тысячи сельчан уже сегодня могут встраивать все возможности высокоскоростного 4G в свою повседневную жизнь. Это открывает им новые векторы для развития, а также помогает экономить время и ресурсы», – комментирует директор Сургутского филиала Билайна Елена Рыбалко.

*LTE – Long-TermEvolution – долговременное развитие (англ.);

**4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи.

ERID: 2VSb5wF31AA

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