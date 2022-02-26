Особая экономическая зона в Нягани принесет более 500 новых рабочих мест

В Нягани может появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Соответствующую заявку в министерство экономического развития России подготовило и направило в федеральное ведомство правительство Югры. Цель этого проекта – повысить инвестпривлекательность Нягани и социально-экономического развития этого муниципалитета.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, документ об особой экономической зоны предполагает выделение земли площадью более 270 гектаров с потенциалом его расширения до почти 1100 гектаров. Предполагается, что только за 2022-2024 годы объем инвестиций в создание инфраструктуры составит 2,4 млрд рублей, при этом Нягань получит более 500 новых рабочих мест.

На этой площадке будут развиваться лесопереработка, производство стройматериалов, растениеводство, пищевое производство, химическая промышленность, оборудование для нефтесервиса, хранение и логистика.

Правительство Югры также перечисляет инвесторов, которые планируют работать в этой особой экономической зоне:

– ООО «Управляющая компания группы компаний «Комита» с проектом «Производство экспортно ориентированного кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд»;

– ООО «Социальная инфраструктура – Сибирь» с проектом «Домостроительный комбинат»;

– ООО «СтройИнвестПроект» с проектом «Создание промышленного технопарка для субъектов МСП в области деревообработки»;

– АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с проектом «Производство мебели проектной мощностью семь миллионов товарных единиц в год»;

– ООО «Смарт Нетворкс» с проектом «Создание центра обработки данных»;

– ООО «Группа Полипластик» с проектом «Создание производства по выпуску полимерной трубной продукции».