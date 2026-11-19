В Сквере юных инженеров в 25-м микрорайоне Сургута завершили подготовку к установке новых опор освещения. Мачты уже изготовлены и скоро должны прибыть в город. О ходе работ в своих социальных сетях рассказала депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова.

На обустройство освещения в сквере Дина Биглова-Фатова и ее коллега Алексей Кучин еще в июне направили по одному миллиону рублей в рамках исполнения наказов избирателей. Однако первоначальный подрядчик не выполнил работы в установленный срок.

«С компанией ООО «СургутСтройРеклама», которая так и не выполнила работы (срок был до 30 сентября), контракт расторгнут, фирма внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Устанавливать опоры будет другой подрядчик», ‒ сообщила депутат.

Между тем продвигается работа над центральным арт-объектом в виде большой шестеренки. Его эскиз уже согласован, средства выделены, контракт заключен. Сейчас скульптуру изготавливают, для нее также предусмотрена подсветка. Депутаты надеются, что арт-объект удастся установить до конца года.

Еще одно изменение уже заметно посетителям сквера. По словам Дины Бигловой-Фатовой, со стороны магазина «Пятерочка» установили деревянное ограждение, которое скрыло разгрузочную площадку и мусорные контейнеры. В следующем году его планируют украсить граффити в тематике сквера.

Кроме того, в октябре депутаты вместе с учениками Сургутской технологической школы и жителями микрорайона провели здесь субботник. Участники высадили шесть елей, три яблони и три черемухи Маака.

«Недавно навестила саженцы, все прижились. Благодарю МКУ «Лесопарковое хозяйство» за всю проделанную работу, СТШ за поддержку», ‒ отметила народная избранница.