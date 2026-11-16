С 2027 года в Югре увеличат коэффициент, влияющий на размер налога иностранных работников. Соответствующий проект изменений регионального налогового законодательства одобрило правительство округа, сообщает «Югра официально».

После повышения коэффициента налог, который иностранные граждане платят с доходов от работы в регионе, должен стать сопоставимым с НДФЛ, удерживаемым с заработка граждан России по ставке 13%. Власти рассчитывают таким образом выровнять налоговую нагрузку на иностранных и российских работников.

Проект закона также предусматривает дополнительные меры поддержки нефтегазовой промышленности. Новую налоговую льготу смогут получить предприятия, которые разрабатывают технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

В правительстве Югры рассчитывают, что преференция будет стимулировать нефтегазовые компании вкладывать средства в инновации и поможет обеспечить устойчивую добычу сырья. Для предпринимателей до 31 декабря 2027 года продлят действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения. Одновременно регион намерен отказаться от преференций, которыми бизнес не пользовался более пяти лет.

В частности, отменят льготу для владельцев воздушных судов, безвозмездно оказывающих услуги социально ориентированным некоммерческим организациям. Власти объясняют пересмотр необходимостью сохранить востребованные меры поддержки и более справедливо распределить налоговую нагрузку.

Ранее сообщалось, что региональный коэффициент, от которого зависит стоимость трудового патента иностранных граждан, предлагается повысить более чем на 27% — с 4,284 до 5,445. В 2026 году ежемесячный платеж за патент в Югре составляет 14 004 рубля.