Хакатон «Цифровой вызов» собрал в Сургуте 133 участника и 33 команды

Хакатон «Цифровой вызов» собрал в Сургуте рекордные 133 участника. В течение суток 33 команды из четырех муниципалитетов разрабатывали цифровые решения, сообщили в АНО «Интеллектуальный клуб». 24-часовой ИТ-марафон прошел 14-15 ноября на площадке сургутской «Школы 21». Участникам предложили восемь практических кейсов, для которых необходимо было создать проекты с применением современных цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

До финальной защиты дошли 29 разработок. Представление проектов и ответы команд на вопросы экспертов продолжались более пяти часов. Общий призовой фонд хакатона составил 200 тысяч рублей.

Первое место заняла команда B2b Saas 67 стартап, разработавшая приложение для мастерской. Второй стала команда 404team с проектом интеллектуальной системы учета программного обеспечения. Третье место за решение того же кейса получила команда Kitezh.

Специальный приз за лучшее решение с применением искусственного интеллекта вручили команде HomoAnTeam_defense. Участники работали над диспетчерской системой с ИИ. Награду за лучшее решение по работе с информацией получила команда NoDanse_NoDanse, представившая проект «Новостной радар».

Организаторы поблагодарили участников, партнеров и волонтеров, которые помогли провести ИТ-марафон. «Цифровой вызов» стал частью проекта «Код Югры», реализуемого при поддержке гранта губернатора Югры. Подробная информация о проекте размещена на сайте ugracode.ru.

Ранее АНО «Интеллектуальный клуб» запустила проект «Код Югры», который объединяет обучение программированию, искусственному интеллекту и беспилотным технологиям. Его мероприятия должны охватить 500 молодых жителей региона, а не менее десяти разработок планируется подготовить к пилотированию или внедрению.