Минфин предложил передавать ФНС данные о регулярных переводах граждан с 2027 года

Минфин России готов отказаться от передачи налоговым органам сведений о регулярных переводах между гражданами за 2026 год. Новый механизм предлагается распространить только на банковские операции, совершенные с 1 января 2027 года, сообщает «Интерфакс».

Изначально ведомство предлагало обязать Банк России передавать ФНС сведения об операциях начиная с 1 января 2026 года. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров обратил внимание, что такая редакция фактически придает закону обратную силу.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов согласился с необходимостью изменить срок. «Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года», — заявил он.

Поправки входят в пакет мер по борьбе с теневой экономикой. Они предусматривают изменения в статье 85 Налогового кодекса и обязывают ЦБ сообщать ФНС о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других граждан.

Критерии таких операций, а также форму, формат и периодичность передачи информации должны определить ЦБ и ФНС в отдельном соглашении. Конкретные суммы или количество переводов, после которых сведения будут направляться налоговикам, пока не названы.

Получив информацию от Банка России, налоговые органы смогут запрашивать в банках выписки по счетам граждан. Сейчас ФНС может получить такие данные в ограниченных случаях: при взыскании задолженности, проведении налоговой проверки или истребовании документов. В последнем случае требуется согласие руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.

Таким образом, речь пока идет не об автоматическом начислении налогов на любые переводы между гражданами, а о расширении возможностей ФНС по выявлению регулярных поступлений, которые могут оказаться оплатой товаров или услуг и незадекларированным доходом.

Параллельно в России обсуждают другие механизмы контроля за движением денег по счетам граждан. В частности, с апреля 2027 года банковские обороты семей могут начать учитывать при назначении единого пособия. Переводы между родственниками, кредиты, налоговые вычеты и подтвержденные доходы от продажи имущества учитывать не планируют.