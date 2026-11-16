В Сургуте ищут подрядчика для ухода за ледовыми городками и их демонтажа

Власти Сургута объявили аукцион на обслуживание и демонтаж ледовых городков и других новогодних площадок. Начальная цена контракта − почти 10 млн рублей, следует из документов закупки.

Подрядчик будет обслуживать шесть площадок: ежедневно убирать снег и мусор, осматривать ледовые конструкции утром и вечером и заливать скаты горок не реже одного раза в три дня. На всех площадках установят камеры, а на Центральной площади и в сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора − еще и дополнительную подсветку.

Всего в техзадании указаны 11 горок. На Центральной площади и в сквере у собора предусмотрели по три горки, а также ледовые лабиринты и композиции «Дед Мороз и Снегурочка» с подсветкой. Еще по две горки запланировали у ТЦ «Росич» на Геологической и в парке «Новые ключи», одну − в поселке Дорожном. На площади Советов в документах указана ледовая фигура с подсветкой.

Операторы будут дежурить на горках ежедневно с 9:00 до 22:00, за исключением самых маленьких горок. С 11 по 21 марта подрядчик разберет ледовые конструкции, снимет подсветку и камеры, а затем уберет площадки и вывезет снег и лед.

Напоминаем, что в этом году Сургут начали украшать к Новому году раньше обычного.